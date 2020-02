Ivanaj infortunato, almeno due settimane di stop

Le Naturelle Imola Basket comunica che l’atleta Nikola Ivanaj è rientrato anticipatamente dal suo impegno con la Nazionale Albanese, a causa di un infortunio che purtroppo lo ha bloccato il secondo giorno di allenamento.

Ivanaj, rientrato a Imola nella serata di mercoledì 19 febbraio 2020, è stato prontamente sottoposto agli esami strumentali disposti dallo Staff medico biancorosso, che ne ha purtroppo evidenziato una distrazione muscolare all’adduttore sinistro.

Il giocatore è già al lavoro per recuperare il più in fretta possibile, ma il suo impiego in campo nella sfida di mercoledì 26 febbraio 2020 al PalaRuggi con Orzinuovi (palla a due ore 20.30) è fuori questione, dato che la prognosi parla di almeno due settimane di stop.

L’Andrea Costa augura a Nikola un pronto rientro in campo!

Uff stampa Andrea Costa Imola