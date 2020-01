Jordan Bayehe è l’Under 21 adidas di dicembre in Serie A2

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under del mese per dicembre 2019, in Serie A2.

Il riconoscimento è giunto alla terza stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under 21, nati nel 1998 e seguenti.

Ecco il prescelto per dicembre 2019.

UNDER 21 ADIDAS SERIE A2 – DICEMBRE 2019

JORDAN BAYEHE (Sapori Veri Roseto)

Ottimo dicembre per l’ala camerunense di formazione italiana, 204 centimetri per 94 kg. Classe ’99, proveniente dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma, ha avuto medie di 15.8 punti e 8.3 rimbalzi nelle quattro gare del mese, con il 59% dal campo, in 31.3 minuti sul parquet. Da evidenziare la sua prova in casa dell’Urania Milano, con una doppia-doppia da 27 punti e 14 rimbalzi, per 35 in valutazione. Per Bayehe è notevolissimo il progresso statistico rispetto alla scorsa stagione di A2, vissuta sempre a Roseto, con medie di 1.6 punti e 1.2 rimbalzi in 7.1 minuti. Il minutaggio medio in campionato della ventenne ala è più che quadruplicato, arrivando a 30.2 minuti (con 11.4 punti e 7.2 rimbalzi).

Bayehe sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di calzature adidas Harden Vol. 4.

Area Comunicazione LNP