La Juvecaserta prolunga la sospensione di ogni attività

Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria ed In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo Italiano, lo Sporting Club Juvecaserta comunica di aver prolungato la sospensione di ogni tipo di attività, sia a livello di prima squadra che giovanile, anche per la settimana in corso, riservandosi di valutare la ripresa degli allenamenti anche alla luce dell’evolversi della situazione e delle eventuali decisioni dei competenti Organismi sportivi.

FONTE: Uff. Stampa Sporting Club Juvecaserta