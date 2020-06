L’Andrea Costa Imola prosegue l’attività, resta il dubbio sull’A2

L’Andrea Costa Imola Basket comunica che nella giornata odierna, l’Amministratore Unico Gian Piero Domenicali, ha saldato l’ultimo pagamento della rata alla FIP per il campionato 2019-2020

Così facendo il Club Biancorosso sarà ammesso a qualsiasi campionato nella prossima stagione 2020-2021.

“E’ stato il primo grosso impegno di questo mese” dichiara Domenicali “Ora l’Andrea Costa ha tutte le carte in regola per iscriversi alla prossima stagione.

Ringrazio vivamente i Soci e Sponsor che hanno permesso il pagamento anticipato dell’ultima rata FIP.”

Giovedì 11 Giugno presso l’ Hotel Donatello si terrà l’assemblea dei Soci dove si deciderà in sede ufficiale il futuro biancorosso.

Dopo che lo scorso 30 maggio in sede ufficiosa, Domenicali, ha esposto quali potrebbero essere gli scenari della prossima stagione, giovedì i Soci saranno chiamati a votare e assumere una posizione ufficiale.

Quest’ultimi potranno decidere se confermare il campionato di Serie A2, ricollocare il Club in serie B oppure cessare l’attività sportiva.

FONTE: Uff. Stampa Andrea Costa Imola Basket