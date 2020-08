Le date e i gironi della Serie A2

Dopo il Consiglio Federale della FIP di ieri, le Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato le date del prossimo campionato di Serie A2.

La prima palla a due della stagione verrà alzata domenica 15 novembre, data scelta per il primo turno di campionato.

Il girone di andata si concluderà domenica 10 gennaio.

Si giocherà dunque tutte le domeniche, senza alcuna sosta natalizi, e saranno quattro i turni infrasettimanali nel girone di andata, tutti di mercoledì (25 novembre, 9 dicembre, 16 dicembre e 6 gennaio 2021).

Il girone di ritorno avrai inizio domenica 17 gennaio per poi concludersi il 21 marzo.

Tre i turni infrasettimanali nel girone di ritorno, sempre di mercoledì (27 gennaio, 10 febbraio e 17 febbraio).

Al termine della stagione regolare, è confermata la fase ad orologio, con gare di andata e ritorno per quattro domeniche (28 marzo, l’11 aprile, il 18 aprile e il 25 aprile).

Nel weekend di Pasqua, dopo la prima giornata di fase ad orologio, è prevista la Final Eight di Coppa Italia (2-3-4 aprile 2021).

Ricordiamo che al momento non è ancora definita la possibilità di disputare gli incontri a “porte aperte”. L’intento della LNP è da mesi chiaro, con il Presidente Basciano e numerosi proprietari di club che hanno evidenziato la necessità di far accedere il pubblico ai palazzetti per garantire visibilità al prodotto.

Per completezza, riportiamo le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A2, divise in due gironi composti da 14 (girone A, “Nord”) e 13 (Girone B, “Centro-Sud) squadre.

GIRONE A: Torino, Casale Monferrato, Biella, Tortona, Piacenza, Bergamo, Treviglio, Urania Milano, Orzinuovi, Mantova, Udine, Verona, Trapani, Capo d’Orlando.

GIRONE B: Pistoia, Ferrara, Forlì, Cento, Ravenna, Chieti, San Severo, Latina, Rieti, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma, Napoli, Scafati.