Le linee guida del BAT

di MARIO NICOLINI

Con la recente pubblicazione della Linee guida, il Tribunale Arbitrale FIBA viene incontro alle preoccupazioni espresse nell’ultimo periodo da molti attori dell’universo cestistico a fronte della pandemia di Covid-19 che ha costretto ad una sospensione o interruzione anticipata dei campionati, esponendo a serio rischio la tenuta economico-finanziaria delle società di pallacanestro.

Sul punto, la posizione espressa dal BAT si mostra sintonica rispetto alle esigenze dei Club, recependo in maniera innovativa ed evoluta principi generali comuni agli ordinamenti giuridici del Paesi coinvolti: quello dell’impossibilità sopravvenuta (da noi sancito agli artt. 1463-1466 del Codice civile, e quello della frustration di matrice anglo-sassone che traducono in ordinamento vigente l’antica massima del diritto romano per cui “ad impossibilia nemo tenetur”. Una presa di posizione così netta, in favore di un istituto che non tutti gli interpreti avevano inizialmente considerato così pacificamente applicabile al rapporto fra pandemia e contratti di lavoro sportivo, non deve, per altro, sorprendere, se si riflette sul fatto che l’impossibilità sopravvenuta costituisce il principio fondamentale a cui il Codice delle Obbligazioni svizzero, il cui ordinamento fa da “sfondo ideale” delle interpretazioni del BAT”, con l’art. 119 ispira il diritto delle obbligazioni al principio fondamentale per cui ogni obbligazione si ritiene estinta quando ne sia divenuto impossibile l’adempimento per cause non imputabili al debitore.

Esaurite alcune premesse generali, sulla natura temporanea (fino alla ripresa delle competizioni, punto 1), e non cogente (esse hanno, infatti, solo valore interpretativo, ma, com’è chiaro, si tratta di un’interpretazione svolta al massimo livello del consesso arbitrale e perciò destinata ad avere larga applicazione), le Linee guida si snodano lungo venti punti. Particolarmente significativo è il contenuto della Sezione II, che ai punti nn. 2-5 sancisce il principio di prevalenza delle intese negoziali, affermando che gli accordi amichevoli costituiscono “lo strumento preferibile di risoluzione delle dispute sorte in conseguenza della crisi da Covid-19” (traduzione mia) e richiamando le parti ad un dovere di “rinegoziare secondo buona fede i termini dei loro contratti”. Tali contratti, saranno “rispettati dagli arbitri” (punto 4), ossia dotati di forza normativa (secondo un principio a noi noto dall’art. 1372 c.c.) tra le parti e perciò ritenuti vincolanti al di là del contenuto delle Linee guida medesime.

L’assist rivolto alle società non è certo indifferente: qualora i giocatori dovessero in qualche modo “ostinarsi” nella pretesa di ottenere il totale delle prestazioni originariamente pattuite per un contratto la cui esecuzione è riconosciuta come ormai parzialmente impossibile o “frustrated”, e si rifiutassero di addivenire ad un accordo conciliativo con la società di appartenenza, il BAT promette di tenere questa circostanza in debita considerazione nell’ambito dei suoi futuri giudizi. In modo molto significativo, i punti 7 e 8 chiariscono in termini piuttosto perentori la premessa da cui si è partiti, ossia che tutte le controversie devono essere lette e risolte nel quadro del principio di impossibilità sopravvenuta: infatti, non è consentito interpretare le clausole di esenzione del rischio (punto 7), ancorché originariamente pattuite nei singoli contratti, come estese anche al caso del Covid-19. Il punto 8 è molto chiaro nel sancire che “le conseguenze del Covid-19 non possono essere allocate su una soltanto delle parti, a meno che non ci siano disposizioni contrattuali che per il loro esplicito tenore letterale facciano pensare il contrario, e le stesse devono essere sopportate da entrambe le parti.” Tanto è vero che, addirittura, all’arbitro, in sede di controversia, è consentito andare oltre l’interpretazione letterale del contratto ogni volta che da essa risulti una “grossolana iniquità” a carico dell’uno o dell’altro soggetto.

I punti da 9 a 13 sono dedicati alla disciplina del recesso dai contratti, regolato sulla base di un principio fondamentale: al fine di favorire il più possibile la composizione amichevole delle controversie, nessuna delle due parti dovrebbe sentirsi legittimata a considerare risolto, per ciò solo, il contratto in conseguenza della pandemia. Se da un lato, dunque, i giocatori non potranno ragionevolmente esigere la totalità delle prestazioni loro dovute, all’altro le società non potranno ritenersi liberate dai contratti per il sol fatto della pandemia, essendo comunque onerate di comunicare il recesso, rispetto al quale il BAT assicura di riconoscere la giusta causa (punto n. 9). Un temperamento confermativo di tale principio è dato al punto n. 11 dove si chiarisce l’orientamento in tema di risarcimento del danno, in base al quale lo stesso sarà tanto più attenuato quanto più sia possibile ricondurre ogni recesso, anche in astratto illegittimo, alla sopravvenienza della pandemia.

Particolarmente importante il punto n. 12, che forse potrà sollevare qualche perplessità ex post rispetto alla scelta di chiudere anzitempo le stagioni: infatti, il BAT chiarisce che qualsiasi estensione decisa dalle federazioni o leghe della stagione 2019/2020 oltre i termini originali di chiusura avrà l’effetto di estendere di diritto i termini finali dei contratti con i giocatori: insomma, non per far girare il coltello nella piaga, se si fosse deciso di proseguire, anche riprendendo il campionato a settembre, tutte le società italiane avrebbero potuto semplicemente esigere dai loro tesserati di ripresentarsi sul campo sulla base del contratto stipulato per la stagione 2019/2020 senza alcun onere di rinegoziazione, fatta salva la possibilità, ma non l’obbligo, di risolvere amichevolmente i contratti nei confronti di giocatori che nel frattempo avessero preferito riaccasarsi altrove (punto n. 13). Sarebbe e sarà interessante comprendere se ed in che termini un’interpretazione così favorevole ai Club possa suscitare ripensamenti tra le Federazioni e le Leghe rispetto ai provvedimenti di chiusura dei campionati che sono stati nel frattempo adottato: trattandosi di provvedimenti amministrativi del tutto extra ordinem date le circostanze, un’eventuale revoca per sopraggiunte ragioni di utilità non sarebbe forse un’eresia…

La sezione VI regola in maniera più analitica la sorte delle singole obbligazioni contrattuali nell’ipotesi in cui i contratti non vengano risolti: tutte le prestazioni accessorie (case, macchine aziendali, assicurazioni sanitarie) rimangono in vigore (punto n. 14); il diritto di credito su eventuali premi maturati prima del periodo di interruzione diventerà esigibile solo all’inizio della stagione 2020/2021 (punto n. 15); le retribuzioni (punto n. 16) potranno essere ampiamente rinegoziate a favore dei Club, con una parametro di massa di una riduzione del 50% per ogni € eccedente i 2.500 mensili, e di una riduzione fino al 20% in caso di retribuzioni minori, facendo comunque salvo il diritto di una più ampia rinegoziazione, a favore dell’una o dell’altra parte sulla base delle circostanze del caso concreto nei limiti della ragionevolezza. Particolarmente interessante per le società la lettera d) del punto 16) che consente ai Club di differire il pagamento di un ammontare fino alla metà della retribuzione maturata dal tesserato anche prima dell’insorgere della pandemia, all’unica condizione che possa provare si tratti di una misura necessaria per prevenire l’insorgere di uno stato di insolvenza del Club medesimo.

La sezione VII chiarisce l’obbligazione a carico dei giocatori di mantenersi in forma ed in salute nel corso del periodo di sospensione e di mantenersi a disposizione dei Club per le possibili attività di telelavoro, mentre la sezione VIII contiene una clausola di rinvio a successivo atto per la definizione dei rapporti tra i Club ed i procuratori.