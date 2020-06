Leggende LNP, domani al via i quarti della #SfidaCoachLNP

Scattano domani, sabato 27 giugno, i quarti di finale della fase nazionale di Leggende-Allenatori, con le prime

sfide tra i tecnici risultati vincenti negli ottavi. Cui sono stati abbinati i tre migliori perdenti. Dalle ore 12.00 si

apriranno le votazioni per il primo duello in programma, quello tra Lino Lardo (rappresentando San Severo) e

Davide Villa (Urania Milano). A seguire, dalle ore 14.00 avremo “in campo” Piero Bucchi (Napoli) contro Cesare Ciocca (Bergamo).

QUARTI – IL CALENDARIO

Sabato 27 giugno

12.00 – SAN SEVERO/Lino Lardo vs MILANO/Davide Villa

14.00 – NAPOLI/Piero Bucchi vs BERGAMO/Cesare Ciocca

Domenica 28 giugno

12.00 – TRAPANI/Gianfranco Benvenuti vs VERONA/Franco Marcelletti

14.00 – CAPO D’ORLANDO/Gianmarco Pozzecco vs IMOLA/Francesco Vitucci

LA FORMULA

Le sfide dei quarti, con i tecnici ora raccolti nel tabellone, si svolgono al ritmo di due al giorno. Le prime due

dalle ore 12.00 e dalle ore 14.00 di sabato 27, e per le 24 ore successive. A seguire, sempre dalle ore 12.00 e

dalle ore 14.00 di domenica 28, e sempre con 24 ore a disposizione per esprimere il proprio voto, le altre due

sfide. Seguiranno semifinali (1-3 luglio) e la Finale, che scatterà il 6 luglio. Il 7 conosceremo il voto della

“Leggenda tra le Leggende della panchina”.

COME VOTARE

Per ogni turno ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Attenzione: si vota solo sui canali ufficiali

LNP: la pagina Facebook (NOTA: non valgono i voti sulla pagina messaggi) ed il profilo Instagram

–

Uff stampa LNP