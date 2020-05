Leggende LNP, via alle semifinali: da lunedì si vota per Basile-Mannella, da mercoledì la sfida Corvo-Griffin

Scattano dalle 12.00 di lunedì 18 le semifinali nazionali di “Leggende”. Che entra nei dieci giorni decisivi, quelli che porteranno a conoscere, martedì 26, chi sarà la ”Leggenda tra le Leggende”.

SEMIFINALI – DUE GIORNI DI VOTO PER OGNI SFIDA

Si potrà dunque iniziare a votare dalle 12.00, con una novità: ogni singolo duello si svolgerà sulla distanza delle 48 ore (e non più 24). Quindi la prima semifinale si disputa tra le ore 12.00 di lunedì 18 e fino alle ore 12.00 di mercoledì 20; e la seconda tra le 12.00 di mercoledì 20 e le ore 12.00 di venerdì 22.

SEMIFINALI – IL CALENDARIO

Da lunedì 18 (ore 12.00) a mercoledì 20 (ore 12,00)

Gianluca Basile/Capo d’Orlando – Francesco Mannella/Trapani

Da mercoledì 20 (ore 12.00) a venerdì 22 (ore 12.00)

Pino Corvo/Scafati – Rod Griffin/Forlì

COME VOTARE

Attenzione: per il turno di semifinale ci saranno 48 ore per esprimere il proprio voto. Si vota solo sui canali ufficiali LNP: nel posto del sondaggio sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram (NOTA: non valgono i voti espressi sulla pagina messaggi di Facebook). La somma dei voti raccolti nelle 48 ore, sulle due piattaforme, decreterà i finalisti di Leggende.

FONTE: Area Comunicazione LNP