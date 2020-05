Leggende: tutti i vincitori del primo turno, raccolti quasi 39000 voti

Si è concluso alle 18.00 di oggi, con la vittoria di strettissima misura di Francesco Mannella (Trapani) su

Mario Del Vicario (San Severo), in una sfida che ha raccolto il numero record di oltre 8.400 voti, il primo

turno della fase nazionale di Leggende. Che ha promosso gli undici vincitori al secondo turno. A loro saranno

abbinati i cinque migliori perdenti, per andare a comporre il tabellone degli ottavi, che avranno inizio da

mercoledì 6. Domani, martedì 5, comunicheremo le Leggende ripescate, la composizione del tabellone con gli

abbinamenti, ed il calendario di gioco degli ottavi. Che si disputeranno dal 6 al 9 maggio, al ritmo di due sfide

al giorno.

PRIMO TURNO – TUTTI I RISULTATI

Ecco gli esiti delle undici sfide del primo turno. La percentuale indicata rappresenta quella scaturita dalla

somma dei voti raccolti sulle due piattaforme LNP utilizzate per esprimere il proprio voto, Instagram e la pagina ufficiale di Facebook.

Piattaforme sulle quali, in tre giorni, sono confluiti quasi 39.000 voti!

AGRIGENTO/Albano Chiarastella 63% – RAVENNA/Francesco Amoni 37%

SCAFATI/Pino Corvo 68% – BERGAMO/Luigi Sergio 32%

MANTOVA/Mario Ghersetti 51% – BIELLA/Joe Smith 49%

CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile 76% – TORTONA/Roberto Tava 24%

VERONA/Roberto Dalla Vecchia 59% – CASALE MONFERRATO/Niccolò Martinoni 41%

MONTEGRANARO/Valerio Amoroso 55% – FERRARA/Charlie Foiera 45%

FORLI’/Rod Griffin 54% – TREVIGLIO/Andrea Pecchia 46%

IMOLA/Vincenzo Esposito 67% – MILANO/Giorgio Piunti 33%

NAPOLI – Lynn Greer 61% – ROSETO – Remo Maggetti 39%

RIETI/Willy Sojourner 71% – ORZINUOVI/Alessandro Muzio 29%

TRAPANI/Francesco Mannella 50.1% – SAN SEVERO/Mario Del Vicario 49.9%

LA FORMULA

Al termine del primo turno abbiamo scoperto le 11 Leggende promosse agli ottavi di finale (6-9 maggio). Cui

saranno aggiunte, con un ripescaggio, le 5 migliori perdenti, tenendo in considerazione tutti i valori numerici a

disposizione dagli esiti delle varie sfide. Seguiranno quarti di finale (12-16 maggio), semifinali (18-22

maggio) e la Finale: che avrà inizio il 24 maggio, ed il 26 conosceremo il volto della “Leggenda tra le

Leggende”. Diventa perciò fondamentale l’attenzione sul calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda andrà in sfida.

COME VOTARE

Anche per il turno degli ottavi ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Si vota solo sui canali

ufficiali LNP: nel post del sondaggio sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Le prime sfide degli

ottavi sono in calendario mercoledì 6, dalle ore 12.00 la prima, dalle ore 14.00 la seconda.

CURIOSITÀ 1 – LA CELEBRAZIONE DELLA STORIA TRA IL CLUB ED I TIFOSI

“Leggende”, nato da un’idea di LNP e che ha avuto la fondamentale collaborazione di 22 Club di Serie A2, ha

avuto il merito di far scoprire, o riscoprire, la storia della pallacanestro nella città dove si è giocata, attraverso

i profili dei 16 giocatori ritenuti storici dagli stessi Club. Rinsaldando il legame tra la fanbase e chi ha

indossato, negli anni, la divisa della propria squadra del cuore. Ma tanti sono stati anche i voti “trasversali”,

perché personaggi come Pozzecco, Basile o Esposito, così come Sojourner, Greer o Griffin sono stati, nella

loro epoca, idoli di tanti appassionati di basket. Una celebrazione che, navigando tra la storia e l’attualità, ha

consentito a numerosi tra i Club partecipanti di raccogliere numeri eclatanti di traffico sulle rispettive

piattaforme ufficiali Social. Che i Club hanno comunicato, nella loro realtà.

CURIOSITÀ 2 – LNP E… BUNDESLIGA

Migrato sui social LNP per la fase “nazionale”, nei soli primi tre giorni di voto per il primo turno, i canali

social utilizzati e cioè la pagina ufficiale Facebook ed il profilo Instagram sono stati raccolti complessivamente quasi 39.000 preferenze. Su Facebook, l’ultima settimana ha visto la copertura dei post del 103%, le interazioni del 177% ed i followers della pagina di 676 unità. Mentre su Instagram, le impressions

sono aumentate di circa il 40% rispetto alla settimana precedente. Portando il traffico complessivo su livelli di

assoluta eccellenza: basta pensare che le interazioni sono arrivate a quota 28.400 contro, nello stesso periodo,

le 18.900 della Bundesliga tedesca, che vanta un numero di followers quattro volte superiore a quello di LNP.

–

Uff Stampa LNP