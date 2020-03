LNP in dialogo con l’Associazione Procuratori per gli scenari riguardanti i rapporti tra Società, allenatori e giocatori

In giornata di oggi si è tenuta una videoconferenza cui hanno preso parte il presidente LNP, Pietro Basciano, il segretario generale LNP Massimo Faraoni, il consulente LNP Pino Gonella, ed il presidente della Associazione Procuratori, Virginio Bernardi.

Oggetto della conversazione, la valutazione di strategie comuni in un momento estremamente complesso, nonché anomalo, per la salute nazionale e della pallacanestro Italiana.

Focus, la gestione dei rapporti tra le Società associate ad LNP, gli allenatori ed i giocatori.

In un clima caratterizzato dal chiaro desiderio di collaborazione per affrontare l’emergenza, valutando le soluzioni migliori per ogni categoria, è stato confermato l’obiettivo comune di individuare i percorsi da applicare, nel momento in cui gli scenari futuri di attività delle reciproche parti saranno identificabili.

Bologna, 19 marzo 2020

Area Comunicazione LNP