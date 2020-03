LNP lancia il format “Leggende”, la sfida tra i giocatori più amati dei club di #SerieA2OldWildWest

Lega Nazionale Pallacanestro, con la fondamentale collaborazione dei Club del campionato di Serie A2 Old Wild West, lancia l’iniziativa “Leggende” (#SfidaLeggendeLNP).

Un contest digitale rivolto agli appassionati che, nella prima fase coordinata dai singoli Club che hanno aderito alla sfida, potranno votare i propri preferiti di tutti i tempi, dal gruppo dei sedici giocatori selezionati dal Club stesso per la competizione. Nella seconda, la sfida diventerà nazionale, con “in campo” i vincitori di ogni singolo Club; e che a quel punto si sfideranno per la… riunificazione del titolo.

PRIMA FASE – Le Leggende dei Club

Ogni singolo Club identifica i 16 giocatori che hanno contribuito a scriverne la storia, attraverso le varie squadre che, negli anni, hanno rappresentato la città. Di ogni categoria, di ogni campionato. Saranno in competizione gli atleti più rappresentativi, i capitani, i top-scorer, i protagonisti delle promozioni, gli stranieri, i più amati dai tifosi. Disposti in un tabellone che, tramite sfide dirette con votazione attraverso i canali social ufficiali che ogni Club indicherà, porterà al termine dei quattro turni all’elezione della “Leggenda”.

SECONDA FASE – La sfida tra le Leggende

Nella seconda fase, coordinata da LNP, le “Leggende” risultate vincitrici di ognuno dei Club partecipanti all’iniziativa si sfideranno tra di loro, passando dal tabellone “locale” a quello “nazionale”. Per arrivare anche qui ad eleggere, turno dopo turno, fino alla finale, la “Leggenda tra le Leggende”.

IL CALENDARIO – Dal 2 aprile si gioca tutti i giorni

Per la prima fase, quella che eleggerà la “Leggenda” di ogni singolo Club, a partire da giovedì 2 aprile ogni giorno si terrà una votazione: che al termine delle 24 ore a disposizione (dalle 00:00 alle 23:59) promuoverà il giocatore più votato al turno successivo. Si potrà esprimere la propria preferenza 1 sola volta per ogni sfida. Per le modalità di voto seguite i canali ufficiali del vostro Club di riferimento. Il 27 aprile, ultimo giorno valido per indicare il vostro preferito tra i due finalisti, conosceremo i nomi delle “Leggende” dei Club. A seguire, nel mese di maggio, si passerà alla fase “nazionale”, con le sfide tra le “Leggende” che andranno a rappresentare ogni singolo Club.

–

Uff stampa LNP