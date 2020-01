Mantova, Ghersetti a Radio 5.9: “Infante rinforzo che porta tecnica e personalità”

Intervenuti ai microfoni di Web Radio 5.9, la guardia dell’Allianz San Severo Andrea Saccaggi e il capitano della Pompea Mantova Mario Ghersetti hanno analizzato il momento delle rispettive squadre e hanno presentato la sfida di domenica 2 febbraio tra San Severo e Mantova.

Andrea Saccaggi (Allianz San Severo): “Quella con Ferrara è una vittoria che dà morale e che ci permette di accorciare le distanze dalla zona salvezza, nostro obiettivo stagionale. Il campionato è ancora lungo, vogliamo altri punti salvezza contro Roseto e con Mantova. Nella sfida col Kleb abbiamo segnato poco da tre punti anche per via della forte difesa di Ferrara che ha diversi giocatori di alto livello. Coach Lardo ci chiede di non mollare mai su ogni pallone e di migliorare l’intensità in difesa. Da quando è arrivato abbiamo lavorato molto sull’identità difensiva che a volte era mancata in questo campionato. Gli infortuni occorsi a Markus Kennedy non ci hanno aiutato a inizio stagione, poi il filotto di sconfitte ci ha tolto fiducia. A inizio campionato sopperivamo ai problemi difensivi con un ottimo attacco, poi però le squadre ci hanno preso le misure.

Mantova? E’ una squadra solida che all’andata aveva giocato bene sotto canestro e che ha una panchina con diversi giovani interessanti. E’ una squadra intensa e fisica con elementi di primo livello. Da parte nostra servirà una difesa in grado di limitare soprattutto Clarke, vogliamo vincere anche senza giocare la partita perfetta”.

Mario Ghersetti (Pompea Mantova): “Con Forlì è stata una gara molto difficile contro una squadra costruita per la promozione. Siamo rimasti in gara fino alla fine, avremmo potuto vincere. Abbiamo fatto diversi errori che sono stati puniti prontamente da Forlì con tre bombe nel finale. Teniamo però tante cose positive visto che affrontavamo in trasferta una delle squadre più in forma del campionato. Conosciamo le nostre potenzialità, stiamo facendo molto bene con una squadra giovane e un gruppo che sta bene insieme. Siamo terzi in classifica, stiamo lavorando seriamente e serenamente, rimane una stagione molto positiva.

Sarebbe bellissimo vedere un accoppiamento Forlì – Mantova per i playoff. Credo che la pressione sarebbe sulle spalle di Forlì. Il mio desiderio è quello di vedere Mantova il più in alto possibile. La società ha costruito una squadra per essere nelle zone alte del campionato e stiamo mettendo in campo le nostre potenzialità. A volte paghiamo la nostra inesperienza, ma sono convinto che miglioreremo sempre di più.

Infante? Conosco bene Luca, è un caro amico da tanti anni. E’ il giocatore che ci mancava per tecnica e personalità. E’ un centro puro, ma che sa anche fare canestro nei momenti più importanti. Avevamo bisogno di un giocatore d’area, siamo tutti contenti di averlo con noi.

San Severo? Sarà una sfida durissima, i pugliesi devono uscire dalla zona retrocessione. Noi dobbiamo riscattare la sconfitta di Forlì e ritrovare fiducia nel nostro palazzetto. Credo che l’aggiunta più importante per San Severo sia stata Ogide. Ha un roster importante, dovremo fare la nostra partita senza paura”.