Mantova, Sarto a Radio 5.9: “Roseto squadra imprevedibile. Servirà massima attenzione”

Intervenuti ai microfoni di Web Radio 5.9, l’ala dei Roseto Sharks Simone Pierich e l’ala piccola della Pompea Mantova Alvise Sarto hanno presentato la sfida tra Mantova e Roseto in programma domani sera alla Grana Padano Arena.

Simone Pierich (Roseto Sharks): “Per noi è un periodo difficile, veniamo da tre sconfitte in quattro partite e ora ci aspettano delle gare complicate con tanti scontri diretti oltre alla sfida con Mantova. In una settimana ci aspettano le sfide con gli Stings, Montegranaro e San Severo in cui dovremo farci trovare pronti.

Roseto ha impostato un progetto importante e coraggioso che dà tanto spazio e responsabilità ai giovani. A me fa piacere essere stato scelto per aiutare la crescita di questi ragazzi, mi inorgoglisce. Ci sono tanti ragazzi pronti per palcoscenici di altissimo livello, Bayehe e Canka stanno crescendo tanto e sono giocatori importanti per noi. Anche Nikolic e Giordano si stanno distinguendo, ma anche i giocatori che si stanno impegnando tanto in allenamento stanno emergendo.

Mitja Nikolic e Rodriguez possono essere due innesti molto importanti. Nikolic viene da una stagione di livello a Treviglio, mentre Rodriguez può dare qualità in campo facendo rifiatare i nostri giovani playmaker e togliendo loro un po’ di pressione.

Mantova? All’andata eravamo stati sorpresi dal lavoro fisico degli Stings, ma fu anche una partita strana in cui il primo canestro era arrivato dopo sette minuti. Dobbiamo cercare di non perderci nei momenti negativi e giocare a viso aperto contro la Pompea che in casa ha avuto un cammino difficile in questa stagione”.

Alvise Sarto (Pompea Mantova): “Ci siamo presentati alla sfida di Imola a seguito di due sconfitte abbastanza dolorose. Dovevamo ritrovare fiducia e un gioco di squadra e siamo riusciti a vincere una sfida delicata. Abbiamo tirato con ottime percentuali, è un’iniezione di fiducia per tutta la squadra. Sono soddisfatto del mio percorso personale fatto finora, devo continuare però a lavorare in palestra per farmi trovare pronto quando la squadra avrà bisogno di me. Sto cercando di lavorare molto sull’aspetto difensivo, mentre in fase offensiva sto migliorando nella gestione dei pick & roll e nel mettere palla a terra. Nella nostra squadra ci sono tanti professionisti da cui posso prendere ispirazione sia a livello tecnico che caratteriale.

Roseto? Vincere a Roseto non è mai semplice e riuscimmo a mettere in campo una prestazione molto positiva. E’ una squadra giovanile e imprevedibile. Dovremo giocare una gara molto solida, Roseto ha giocatori di valore a livello fisico e tecnico”.