Mike Hall vivo per miracolo, un camion schiaccia la sua auto

Il giocatore dell’UCC Assigeco Piacenza, il veterano Mike Hall, ha rischiato la vita durante un incidente stradale.

Hall è stato tamponato da un’auto ed è sceso dalla sua macchina per fare la constatazione e svolgere le solite fasi post incidente, ma proprio in quel momento è sopraggiunto un camion che ha completamente schiacciato la sua auto. “Un attimo prima o qualche centimetro più vicino e non sarei qui”, ha detto l’ala di Piacenza sul suo account Twitter, dove ha anche allegato un’immagine della macchina accartocciata.