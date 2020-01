Montegranaro: nota sulla situazione di James Thompson

Il general manager Alessandro Bolognesi, in merito alle notizie apparse sulla stampa circa la situazione di James Thompson, precisa quanto segue.

«Le ottime prestazioni della ultime settimane di Thompson hanno fatto sì che molte squadre abbiano espresso interesse nei suoi confronti. Noi le abbiamo rigettate tutte al mittente, per quanto possibile, perché l’intenzione è quella di finire la stagione con l’attuale assetto, del quale siamo molto soddisfatti. Abbiamo rifiutato offerte per molti dei nostri giocatori proprio con questa convinzione. Nel contratto di Thompson, però, c’è una clausola secondo la quale la società è obbligata a liberare il giocatore nel caso venga versato il buyout prefissato nelle casse della Poderosa. Ma, sempre da contratto, la Poderosa è obbligata a liberare il giocatore solo nel momento in cui viene accreditata sul conto corrente della società la cifra stabilita. Il giocatore ha lasciato la città di Montegranaro nella notte di venerdì senza alcun preavviso né da parte sua né dei suoi rappresentanti e, quindi, senza alcun autorizzazione da parte della società. Per queste ragioni, ci riserviamo ogni opportuna azione legale nei suoi confronti, anche a titolo di risarcimento dei danni che lo stesso ha causato e sta causando con il suo comportamento inadempiente nei confronti della nostra società».

Uff.Stampa Poderosa Montegranaro