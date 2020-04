Montegranaro: Valerio Amoroso vince il contest #SfidaLeggendeLNP

È Valerio Amoroso la leggenda della Poderosa. Questo il verdetto arrivato allo scoccare delle ore 12 con la chiusura della finale del contest social #SfidaLeggendeLNP. L’ex capitano gialloblu ha battuto in finale Jeremy Simmons con 522 voti a favore contro i 378 totalizzati dal pivot americano e sarà quindi l’alfiere veregrense nel tabellone nazionale che, nelle prossime settimane, decreterà la “leggenda” della storia del campionato di Serie A2.

Amoroso ha vestito la canotta gialloblu nelle prime due stagioni in Serie A2 della XL EXTRALIGHT®, la 2017/2018 e la 2018/2019. In totale 77 gare ufficiali disputate con una media di 12,6 punti a partita per un totale di 971 punti totali, che lo issano a secondo miglior realizzatore dalla storia della Poderosa in A2 alle spalle solo di La’Marshall Corbett. “Vale” ci metto però anche 6,7 rimbalzi, 2,5 assist e una valutazione media di 14,7. Cifre che delineano appena il contributo fornito in queste due stagioni sia in campo che fuori dal lungo campano, al cui cospetto possiamo solo alzarci in piedi ed applaudire.

Marco Pagliariccio

Ufficio Stampa