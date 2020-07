Nota di LNP: “Mai ipotizzata la divisione Nord-Sud nei gironi di A2”

In riferimento all’intervista rilasciata al Resto del Carlino, edizione Forlì, di domenica 12 luglio, il presidente Pietro Basciano precisa di non aver mai ipotizzato per la prossima stagione una divisione Nord-Sud del campionato di Serie A2. Ipotesi che tra l’altro comporterebbe un aumento generalizzato dei costi. Viceversa, tutte le ipotesi di riformulazione del campionato hanno come obiettivo primario il desiderio di una riduzione dei costi di trasferta a carico dei Club.

FONTE: Area Comunicazione LNP