Orzinuovi ed Agribertocchi ancora insieme

La Pallacanestro Orzinuovi è lieta di annunciare di avere raggiunto l’importante

accordo di sponsorizzazione con l’azienda “Agribertocchi Srl” di Orzivecchi, che

darà il nome alla prima squadra militante nel prossimo campionato maschile di

Serie A2 e al palazzetto di Orzinuovi, denominato “PalaBertocchi”.

Agribertocchi, azienda leader a livello nazionale nella distribuzione di macchinari

agricoli nuovi ed usati, nonché concessionaria autorizzata per il marchio “John

Deere”, è il main sponsor a partire dalla stagione 2016/2017 ed ha sempre

supportato in prima linea la Pallacanestro Orzinuovi.

Queste le parole di Francesco Zanotti, Presidente della Pallacanestro Orzinuovi:

«Siamo contenti ed orgogliosi che la famiglia Bertocchi e la loro azienda saranno i

nostri main sponsor e partner anche per la prossima stagione. Hanno sposato il

nostro progetto e bisogna dare loro credito di essere sempre presenti in ambito

sociale e sportivo. Noi dovremo ripagare il loro impegno cercando di fare un buon

campionato e, in tal senso, ci stiamo muovendo sul mercato per costruire il roster».

Mauro Bertocchi, titolare dell’azienda, non nasconde la sua soddisfazione: «Sono

davvero felice ed orgoglioso. Anche il prossimo anno saremo a fianco della

Pallacanestro Orzinuovi in qualità di main sponsor. Vogliamo infatti dare

continuità ad una partnership importante, che ci unisce ormai da diversi anni».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi