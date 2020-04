Orzinuovi, parla coach Corbani: “Qui mi trovo benissimo, speriamo di uscire presto da questa situazione”

Eccoci per una chiacchierata con Fabio Corbani, il nostro coach, che siede sulla

panchina orceana dallo scorso novembre, dopo essere subentrato in corsa a

Stefano Salieri. Abbiamo toccato diversi tasti, dal primo approccio che ha avuto

con il gruppo, passando per le qualità che ha saputo apprezzare sino ad

arrivare ad un caloroso messaggio per tutta Orzinuovi in questo momento così

complicato.

Come ti trovi ad Orzinuovi e quali ragioni ti hanno spinto ad accettare

a novembre questa sfida?

Ad Orzinuovi mi trovo benissimo. Una cittadina con una piazza fantastica, locali

ed attività commerciali di alto livello, persone educate e rispettose. Un posto

con grande cultura del lavoro, lo si percepisce. Ho accettato l’incarico a

novembre, e svelo un piccolo segreto, perché era la terza volta, negli ultimi

anni, che il management del club, provava a portarmi ad ‘Orzi’, e questa volta

mi sono detto:“allora vogliono proprio me!” La cosa mi ha dato una fortissima

spinta, l’idea che ancora una volta mi cercassero è stata la chiave.

Il tuo arrivo in panchina è coinciso con un graduale crescita della

squadra. Com’è stato il tuo primo approccio verso una formazione che

era reduce da un periodo difficile?

Onestamente le prime due settimane sono state complesse. Dal mio punto di

vista la squadra non aveva una struttura ed una fisicità equilibrate per la

categoria. Abbiamo, condividendo ogni scelta con il club, fatto importanti

interventi di mercato: l’ingaggio di Carenza, il reintegro di Varaschin e infine

l’inserimento di Miles, perché il gruppo aveva anche limitata pericolosità

offensiva. Nei primi quindici giorni ho cercato di scuotere i ragazzi. Bravissime

persone, ma non bastava. La mia idea è che non sia sufficiente essere un buon

gruppo. Bisogna dimostrare di esserlo diventando competitivi, aggressivi,

fisici ed intensi nella quotidianità della settimana. E non è sempre semplice o

scontato. Però è indispensabile. Devo ringraziare giocatori, staff e club, perché

ad un certo punto tutti si sono fidati e hanno deciso di ascoltare, di darmi la

loro disponibilità nel seguire una linea tecnica e tattica diversa. I ragazzi sono

usciti dalla loro comfort-zone. Sono stati bravi ed onesti, mettendo da parte le

individualità e qualche privilegio precedentemente acquisito. Si sono quindi

totalmente dedicati all’obiettivo della squadra: salvarsi.

Quali sono le qualità di questo gruppo che apprezzi o ti hanno sorpreso

maggiormente?

L’allenabilità e l’onestà di ogni singolo giocatore e poi sono anche simpatici.

Non ricordo un giorno in cui, pur allenandoci sempre con grande impegno e

intensità, io non mi sia divertito. Sono dei ragazzi veramente in gamba, con

personalità. E di questo non posso che ringraziarli.

Siamo all’interno di un pausa forzata dall’attività. Però, sotto che

aspetti i ragazzi possono ancora migliorare?

Mentalmente. Usciremo da un periodo complesso e mai vissuto da nessuno di

noi. Le qualità morali del giocatore faranno la differenza alla ripartenza. La

capacita di rimettersi in gioco, di tornare a competere con serenità e con

ambizione tecnica individuale, saranno la chiave. Farsi trovare pronti non sarà

facile, ma sarà importante.

Orzinuovi sta passando un periodo molto complicato e doloroso. Lancia

un messaggio a tutti gli orceani…

Orzinuovi ha perso affetti, persone care e molti anziani. Una tragedia. Le

persone anziane hanno segnato la mia vita. Ho imparato tanto da loro: giocare

a carte, a scacchi, a bocce, l’essere silenziosi dicendo tutto, lavorare il legno il

ferro, mungere una mucca, tagliare l’erba, il fieno, bere un grappino, fare un

bastone. E potrei andare avanti all’infinito. Cosa posso dire? Tanta tristezza,

rispetto e comprensione. Nel nostro piccolo, nel nostro nulla, se potremo,

sarebbe un onore se l’Orzibasket ed i suoi giovani giocatori potessero essere

un piccolissimo volano. Una piccola spinta per aiutare la ripartenza di un posto

che in pochi mesi mi ha conquistato.

–

