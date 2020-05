Petrucci a BH Sunday: “Bisogna ricominciare a Ottobre, anche a porte a chiuse”

Intervenuto nel corso del programma BH Sunday, il presidente Petrucci ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della pallacanestro facendo capire che non si potrà attendere troppo. “Aspetto che Serie A e A2 ci facciano le loro proposte su come ripartire. Dico che non possiamo aspettare novembre o dicembre. Dobbiamo partire verso set­tembre­ ottobre, ma questa è una mia idea. All’inizio c’era stato detto che calcio, ba­sket e presumo anche pallavolo dovrebbero ripartire a por­te chiuse. Per noi che non abbiamo i grandi diritti televisi­vi del calcio, ma po­chi milioni, è un grosso handi­cap. Però dobbiamo pensare anche alla concorrenza. Se questi sport popolari non ripartissero, non dico che sa­rebbe “mors tua, vita mea”, ma c’è una concorrenza di al­tri sport altrettanto importanti. Sul vacci­no se ne dicono tante. Oggi la realtà è questa. La mia idea personale è di ripartire a otto­bre a porte chiuse, con Coppa Italia o qualcosa di interes­sante che ci proporrà la Lega sperando che alla fine dell’anno le porte si possano aprire. È chiaro che lo sport è in secondo piano, noi siamo importanti ma non sia­mo la prima necessità del Pae­se. Però lo sport ti dà quel qualcosa che oggi servireb­be, anche per una rivincita.“