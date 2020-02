Posticipata la gara tra Montegranaro e Verona al 26 Gennaio

La gara tra Tezenis Verona-XL EXTRALIGHT® Montegranaro, in programma originariamente per domenica 23 febbraio alle ore 18 all’Agsm Forum di Verona, è stata posticipata a mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30.

Lo spostamento è dettato dagli impegni in Nazionale del giocatore della Scaligera Francesco Candussi, che fa parte del gruppo agli ordini di coach Romeo Sacchetti per le qualificazioni agli Europei 2021 che vedranno l’Italia in campo giovedì 20 febbraio a Napoli contro la Russia e domenica 23 a Tallinn contro l’Estonia.

Ufficio stampa Poderosa Pallacanestro Montegranaro