Roseto, ad un passo la cessione del titolo ad Avellino: futuro in B per gli Sharks

Cessione del titolo di A2 ad Avellino e ripartenza dal campionato di B. Sembrerebbe essere questa la risoluzione più probabile del rebus riguardante il futuro del basket a Roseto. Sarebbe molto vicina la conclusione favorevole di una trattativa fra il sodalizio abruzzese ed un gruppo di imprenditori irpini, che si starebbero adoperando per inserire come contropartita un titolo per il torneo cadetto.

Come accade quasi ogni anno in estate, anche in questa occasione stanno iniziando a diffondersi quotidianamente sulle rive dell’Adriatico i rumors più disparati relativi ai colori biancazzurri. Al momento nessuna ipotesi potrebbe essere scartata a priori, compresa quella che all’avvio della prossima stagione possa non esserci alcuna società di pallacanestro di scena al PalaMaggetti. Questa possibilità è comunque remota.

In pochissimi hanno dato credito alla provocazione del presidente degli Sharks Antonio Norante, che un mese fa dichiarò nel corso di una trasmissione sull’emittente televisiva Super J che avrebbe fatto richiesta per l’ammissione per meriti sportivi in Serie A, ritenendo il proprio sodalizio più meritevole di quello di piazze come Forlì e Ravenna.

Salvo clamorosi colpi di scena al momento altamente improbabili, è da considerarsi conclusa dopo due stagioni la partnership con la Stella Azzurra, orientata a ripetere un’esperienza analoga in altri lidi o a mettere in mostra i propri giovani nel solo campionato di B.

Il titolo di A2 oggi nelle mani rosetane non dovrebbe finire in quelle di Chieti, che riterrebbe più conveniente acquisire quello della Poderosa Montegranaro.

Si è parlato nelle scorse settimane di un gruppo lombardo interessato a fare basket a Roseto ma questa volontà, qualora fosse stata realmente concreta, sarebbe venuta meno col passare dei giorni.

Molto più credibile sarebbe invece la trattativa con Avellino, con gli interlocutori che starebbero fissando il prezzo per la definitiva cessione. Una delle difficoltà al momento presenti sarebbe quella del titolo di B da dare in cambio a Roseto.

Un’altra ipotesi trapelata nelle scorse ore è quella riguardante la possibilità di acquisire quello del Giulianova, ma il presidente giallorosso Carlo Tribuiani ha dichiarato al quotidiano Il Centro di non avere ricevuto offerte ma solo qualche sondaggio da parte di uno o più procuratori riguardo alla disponibilità alla cessione; in ogni caso Tribuiani ha ribadito la propria volontà ad andare avanti col basket a Giulianova.

Ultima eventualità da non scartare sarebbe quella del trasferimento nella Città delle Rose di una società che già milita nel campionato cadetto, con il trasloco al PalaMaggetti da parte di dirigenti e giocatori.