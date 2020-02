Roseto, nota della società: “Uniti fino alla fine”

A dieci giornate dal termine del campionato il Roseto Sharks si ritrova ultimo in classifica in una situazione molto critica frutto di una stagione delicata nella quale sono stati commessi errori a cui tutti assieme, società, staff tecnico e giocatori, stanno cercando faticosamente di sopperire e di porre rimedio. Tenuto conto che non bisogna dimenticare quanto ha pesantemente inciso la continua serie di infortuni che hanno letteralmente falcidiato il roster fino ad avere addirittura cinque giocatori in tribuna Mercoledì scorso contro Ravenna.

Ora però, giunti alla parte finale del campionato, bisogna solo guardare avanti, senza scuse ne’ recriminazioni, facendo quadrato attorno alla squadra per sostenerla in un momento molto difficile. E’ quello che la società, chiede a tutti: tifosi, sponsor, simpatizzanti e sostenitori rosetani e non. Lo chiede a tutti coloro che hanno realmente a cuore il presente e il futuro della pallacanestro rosetana, a tutti coloro che intendono ancora dimostrare il loro attaccamento agli Sharks mettendo da parte inutili e sterili polemiche che, in questi momenti, non portano da

nessuna parte anche perchè, nella maggior parte dei casi, sono tese solo a distruggere invece di costruire.

La storia del basket a Roseto dimostra invece come altre volte sia stato possibile superare momenti analoghi e come ciò sia accaduto restando uniti e credendoci fino in fondo. Dopotutto è stato proprio questo lo spirito che ha sempre contraddistinto la Roseto sportiva, permettendo intanti anni di superare criticità che sembravano senza soluzioni.

Perciò, fin da domenica prossima nella gara contro Piacenza, l’auspicio è quello di poter contare sul sostegno del pubblico di sempre e di tornare ad avere al PalaMaggetti anche coloro i quali, delusi dai risultati finora raggiunti, non sono stati presenti nell’ultima parte del campionato, in modo da poter sostenere ed incitare tutti assieme i

ragazzi del Roseto Sharks.

Roseto Sharks