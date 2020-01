Roseto, parla Norante: “Solidarietà a D’Arcangeli, cercheremo di prolungare l’accordo con la Stella Azzurra”

“Esprimo tutta la solidarietà del Roseto Sharks a Germano D’Arcangeli

contro le ingiuriose affermazioni che gli sono state rivolte da un

idiota al termine della gara Roseto-Verona di domenica scorsa. Inoltre

mi sento di condividere totalmente quanto dichiarato dal nostro coach

nel dopopartita, ad eccezione del fatto che si possa sentire inadeguato

per una piazza come quella di Roseto (con una frase che qualche

detrattore ha tentato di strumentalizzare affermando l’esatto contrario

di quanto dichiarato da D’Arcangeli). Riteniamo invece che il nostro

coach sia uno dei migliori allenatori della categoria, come dimostrato

già lo scorso anno per quanto fatto alla guida della squadra meno

costosa e più giovane del campionato. Siamo orgogliosi dei risultati

raggiunti anche grazie al suo lavoro e ottenuti con il contributo di

tutti: società, sponsor, tifosi, giocatori, tecnici, collaboratori e

dirigenti. Così come siamo estremamente soddisfatti dell’accordo Roseto Sharks-Stella Azzurra, che cercheremo di rinnovare, e che ci ha posti alla ribalta della pallacanestro nazionale permettendo finalmente a

giovani atleti di potersi mettere in mostra, tenuto conto che tutti

affermano l’importanza di puntare sui giovani ma poi, in realtà, siamo in pochi a farlo.Dopo cinquant’anni di basket, da tifoso e dirigente, non riesco però a

capire come si possano avere atteggiamenti così autolesionisti,

fortunatamente da parte di pochi soggetti che si definiscono tifosi, i

quali non fanno altro che criticare o offendere per poi, come accaduto

al termine della scorsa stagione, sparire o cambiare opinione. Chi ama

la pallacanestro e ne riconosce l’importanza per la storia e la

promozione dell’immagine di Roseto, contribuisce costruttivamente al

percorso di crescita dei nostri giovani atleti e di tutta la squadra,

come fa la maggior parte dei tifosi ogni domenica al PalaMaggetti,

quelli che hanno “adottato” i vari Giordano, Canka, Visentin, Bayehe,

ecc…, sportivi rosetani o che vengono da ogni parte della provincia ed

anche dal resto della regione, a dimostrazione che gli Sharks

rappresentano tutti gli abruzzesi, da cui sono apprezzati e seguiti. A

volte ho la sensazione che si voglia contestare ad ogni costo, come lo

scorso anno, mentre qualcuno forse a volte dimentica che ognuno e’

libero di recarsi o non recarsi la domenica al PalaMaggetti per

assistere alla partita.

Queste spiacevoli situazioni aumentano la nostalgia per i bei tempi

della Palestra D’Annunzio, quasi dimenticata nella storiografia

cestistica rosetana, in cui il pubblico era realmente il sesto uomo in

campo e il sostegno al Roseto non mancava mai, dal primo all’ultimo

minuto e soprattutto nei momenti di difficoltà per la squadra. Mi auguro

che si possa tornare a quell’entusiasmo e voglia di basket considerando

che società, tecnici e giocatori ce la stanno mettendo tutta con grandi

sacrifici, non solo economici, per regalare ai veri tifosi rosetani

un’altra stagione da ricordare.”

Antonio Norante – Presidente Sapori Veri Roseto

—

Ufficio stampa Roseto Sharks