Su LNP PASS nasce la sezione FREE che mostra “Le Finali LNP”

Lanciata oggi sulla piattaforma streaming LNP PASS una nuova sezione video, denominata LE FINALI LNP.

Si tratta di un’iniziativa con la quale si intende dare ulteriore valore all’importante archivio storico già presente

sulla piattaforma e che consente agli abbonati di rivivere le emozioni delle gare più belle, combattute e

soprattutto decisive delle ultime stagioni.

MODALITÀ FREE

Per conferire massima visibilità a sfide che sono entrate nella storia di tanti Club, la sezione viene proposta in

modalità FREE ACCESS. Quindi dando la possibilità a tutti di accedere alle immagini delle gare selezionate.

LA PRIMA FINALE: COPPA ITALIA 2016, SCAFATI-MANTOVA

La prima proposta è la Finale di Coppa Italia del 2016, disputata nei padiglioni di Rimini Fiera, nell’ambito

dell’evento più innovativo della pallacanestro italiana, contenitore per tre stagioni della fase decisiva per

l’assegnazione della Coppa Italia LNP. Nel 2016 furono Givova Scafati e Dinamica Generale Mantova a

contendersi il trofeo, come epilogo della Final Eight di Serie A2, con vittoria della formazione campana,

trascinata da una grande Marco Portannese, eletto MVP della finale.

IL LINK DELLA FINALE – https://lnppass.legapallacanestro.com/video/finale-serie-a2-scafati-mantova-0-

tbepd95s

LA SECONDA FINALE: PLAYOFF 2016, BRESCIA-FORTITUDO BOLOGNA

Ma la sezione sarà estremamente dinamica, perché ogni giorno si arricchirà di una nuova grande sfida da

seguire: e da mercoledì 22 vi porterà a rivivere le emozioni di una delle serie di finale playoff più emozionanti

ed accese, quella tra Centrale del Latte-Amica Natura Leonessa Brescia ed Eternedile Fortitudo Bologna. Che,

tra il PalaGeorge di Montichiari ed il PalaDozza di Bologna, sempre gremiti, richiederà la dispute di tutte e

cinque le gare per assegnare la promozione in Serie A.

Questo il palinsesto della finale playoff 2016:

– Mercoledì 22 – Montichiari – Gara 1

– Giovedì 23 – Montichiari – Gara 2

– Venerdì 24 – Bologna – Gara 3

– Lunedì 27 – Bologna – Gara 4

– Martedì 28 – Montichiari – Gara 5

PROSSIMAMENTE

Seguiranno, nella sezione LE FINALI LNP, quelle di Supercoppa, Coppa Italia e playoff delle stagioni

successive al 2015-2016, per arrivare a quella più recente, la Supercoppa LNP 2019, nell’ambito della Final

Four ospitata dall’Allianz Cloud-Palalido di Milano. Per rivivere la sfida tra Bertram Tortona e Reale Mutua

Torino, in palinsesto venerdì 22 maggio.

LNP A CASA DI…

Il lancio di LE FINALI LNP segue quello già attivo di “LNP A CASA DI…” collezione di interviste ai

protagonisti odierni della realtà del campionato di Serie A2. Ma anche a personaggi del recente passato che ne

hanno scritto pagine di storia e si raccontano nella sezione. Anche questa proposta in modalità FREE ACCESS.

–

Uff stampa LNP