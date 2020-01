Su Sportitalia un febbraio da record per la Serie A2 Old Wild West: con 4 dirette in 8 giorni

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con Sportitalia, comunica la programmazione televisiva di febbraio, relativa al campionato di Serie A2 Old Wild West. Che si presenta estremamente ricca per gli appassionati, grazie alle sei gare che saranno offerte in diretta, in chiaro, tra domenica 2 e domenica 23.

In particolare saranno ben quattro le dirette in otto giorni, una primizia assoluta per un campionato italiano di pallacanestro su un’emittente televisiva in chiaro, nell’ambito di una stagione regolare. E tutti match di assoluto interesse: il 2 ci sarà il grande ritorno di Mike Hall a Ferrara, con la maglia dell’Assigeco Piacenza; poi una doppia diretta infrasettimanale, prima con l’insolito “derby” tra un rilanciato Eurobasket, che ha le sue gare ospitate dal palasport di Cisterna di Latina, e la Benacquista, per poi avere all’indomani telecamere accese dal PalaBarbuto per la sfida tra metropoli, con la GeVi Napoli che ospita Torino; il 9 si torna all’abituale collocazione domenicale delle 12.00 per Treviglio-Capo d’Orlando, due delle formazioni che offrono più spazio a giovani giocatori italiani; il 16 il sempre caldo e passionale catino del PalaSojourner ospita Agrigento, squadra rivelazione ad Ovest; ed infine, dal PalaGianniAsti di Torino, sfida-derby piemontese di alta classifica tra Reale Mutua e Novipiù Casale Monferrato.

Pietro Basciano (presidente LNP) – “La programmazione televisiva di febbraio è l’ennesima dimostrazione del rapporto di massima soddisfazione, e collaborazione, esistente con Sportitalia. Che ringrazio per aver accolto le nostre richieste, offrendoci spazi anche non previsti in palinsesto. Le quattro dirette in otto giorni rappresentano un picco di massima visibilità per il campionato di A2, ma non dobbiamo dimenticare che nel mese complessivamente ne avremo sei nello spazio di tre settimane. Una bella notizia per le nostre Associate, i loro appassionati e gli sponsor dei Club. Come per i partner commerciali di LNP e la valorizzazione del loro brand”.

Michele Criscitiello (CEO di Sportitalia) – “Siamo consapevoli che il basket è uno sport che nella storia ha dato grandi riscontri in televisione. E’ uno sport che va visto in chiaro, la Lega Nazionale Pallacanestro lo ha capito e da tre anni registra grandi numeri grazie all’ottimo lavoro del suo staff, dei Club e alla collaborazione con Sportitalia. La nostra volontà è quella di migliorare e aumentare ancora i nostri sforzi e questo mese di febbraio da record lo conferma”.

Il dettaglio della programmazione televisiva di febbraio della Serie A2 Old Wild West su Sportitalia (canale 60 della piattaforma Digitale Terrestre e canale SiHD Si Smart)

Domenica 2 febbraio, ore 12.00 – Feli Pharma Ferrara-Assigeco Piacenza

Mercoledì 5 febbraio, ore 20.00 – Eurobasket Roma-Benacquista Latina

Giovedì 6 febbraio, ore 20.45 – GeVi Napoli-Reale Mutua Torino

Domenica 9 febbraio, ore 12.00 – BCC Treviglio-Orlandina Capo d’Orlando

Domenica 16 febbraio, ore 12.00 – Zeus Energy Group Rieti-MRinnovabili Agrigento

Domenica 23 febbraio, ore 12.00 – Reale Mutua Torino-Novipiù Casale Monferrato

