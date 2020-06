Udine, lascia il GM e AD Davide Micalich

Il GM nonché amministratore delegato di APU Udine ha deciso di non continuare con la società friulana, come annunciato ieri sera in diretta su FVG Sport Channel. Ha confermato che non ha altre offerte, ma vorrebbe continuare a fare basket. Ecco le motivazioni della sua scelta:

Lo faccio per rispetto verso la proprietà, con cui non ho mai litigato. Ho compreso che per la prima volta le nostre idee non collimavano, la sua visione era troppo diversa dalla mia e ho ritenuto giusto essere quello che doveva fare un passo indietro.