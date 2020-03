UFFICIALE – Imola reduce da un’amichevole a Pesaro, rinviato derby con Forlì

Pallacanestro 2.015, in accordo con la società Andrea Costa Imola, comunica lo spostamento della gara odierna a data da destinarsi, poiché Imola ha partecipato recentemente ad una amichevole con la squadra di Pesaro di Serie A, divenuta zona rossa dopo il DL di ieri sera. Naturalmente entrambe le società nutrono grande preoccupazione nel disputare la partita odierna, proprio in virtù del fatto che i giocatori di Imola sono entrati in contatto con quelli di Pesaro e quindi, al momento, è impossibile stabilire con certezza che non vi sia stato un contagio, ad oggi asintomatico.

FONTE: Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015