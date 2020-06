UFFICIALE – Mantova, il nuovo coach è Emanuele Di Paolantonio

La Pallacanestro Mantovana è felice di comunicare che Emanuele Di Paolantonio è il nuovo Capo Allenatore della prima squadra. La Società ed il Coach hanno siglato un accordo condizionato fino al 2023.

Di Paolantonio nasce a Teramo l’8 dicembre 1981 ed inizia la carriera da allenatore da giovanissimo, proprio nella squadra della sua città. Fino alla stagione 2011/12 è assistente proprio a Teramo, in Serie A, prima della “scomparsa” dal basket professionistico del Club abruzzese.

La sua carriera continua, sempre come assistente, per due stagioni alla Sutor Montegranaro in Serie A e poi una ad Omegna in A2.

Nel 2015 inizia la sua avventura a Roseto (A2), prima come assistente per una stagione e poi come Capo Allenatore per altre due stagioni. Nel 2016/17 ha portato la squadra al sesto posto dopo la stagione regolare, arrivando ai quarti playoff poi persi con la Virtus Bologna; in quella successiva sconfigge Napoli nella finale playout conquistando una insperata salvezza.

La stagione 2018/19 passa all’Andrea Costa Imola, sempre in A2, dove resta per due stagioni fino al campionato da poco conclusosi anticipatamente per l’epidemia.

Il nuovo Coach biancorosso verrà presentato venerdì mattina presso l’Info Point Stings con una conferenza stampa a numero chiuso viste le restrizioni attualmente vigenti.

(Ufficio Stampa Stings)