UFFICIALE – Nasce il Chieti Basket 1974, farà la serie A2 al posto di Montegranaro

La nuova società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata dell’imprenditore Gabriele Marchesani, di cui si era tanto vociferato negli ultimi giorni, è realtà! Ieri sera l’imprenditore abruzzese si è ritrovato insieme ai suoi nuovi soci e compagni di avventura, davanti al notaio Stefano Anzideo, per l’atto costitutivo della “Chieti Basket 1974”, la società che riporterà la città di Chieti in Serie A. Il nome scelto richiama gli albori del basket teatino di alto livello, rievocando quella Chieti Basket che, appunto, nel 1974 approdò per la prima volta in A. Insieme a Gabriele Marchesani, che ha acquisito il pacchetto di maggioranza, ci saranno Raffaele “Lello” Di Vito, Pierluigi Pennetta, Ivan Pantalone, Riccardo Paciocco, Filippo D’Ottavio, Andrea D’Arcangelo, Federico Candeloro, e Massimo Di Clemente, che sarà l’Amministratore Unico.

La nuova Società sarà presto affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e verrà indicata alla Poderosa Montegranaro, con la quale Marchesani ha stipulato un contratto di cessione del titolo sportivo, come quella da indicare agli organi federali per la disputa del prossimo campionato di A2.

Quello che era solo un ambizioso progetto ed un sogno per gli sportivi teatini, diviene così una splendida realtà.

FONTE: Uff. Stampa Chieti Basket 1974