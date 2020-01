Ferguson da urlo: abbatte Imola con 50 punti!

UCC Assigeco Piacenza – Le Naturelle Imola Basket 100-79 (23-19, 28-19, 29-18, 20-23)

Nona vittoria stagionale per l’Assigeco Piacenza, che si impone su La Naturelle Imola agganciando e ribaltando la squadra emiliana, in virtù del 2-0 nello scontro diretto.

A guidare la squadra piacentina è una performance strepitosa di Jazzmarr Ferguson, che in 31 minuti di gioco chiude con 50 punti, frutto di 5/11 da 2 e 12/16 da 3. 15 punti di Santiangeli, mentre per Imola ci sono 22 di Morse e 20 di Taflaj.

Un ritorno da urlo per Ferguson quindi, atteso da tutti gli addetti ai lavori dopo l’addio di Ogide e il probabile di Hall.

Primo tempo tutto sommato equilibrato, con i padroni di casa che comunque si mostrano combattivi su molti palloni, anche se alcuni errori di troppo in difesa tengono agganciata la squadra ospite (Molinaro commette il secondo fallo quando ancora il primo quarto deve arrivare al giro di boa). L’Assigeco tenta continuamente di innescare Ferguson, soprattutto dall’angolo. e questi sfodera una prestazione a fine partita da incorniciare.

Con un Ferguson in giornata di grazia tutto scorre più facilmente, tuttavia Piacenza alla seconda sirena sono avanti con un vantaggio buono ma non ancora definitivo per chiudere il match. Anche Molinaro riscatta un inizio opaco, Al giro di boa cambia il campo ma non la mentalità vincente Assigeco, che inanella una serie spettacolare arrivando addirittura al +17 nel terzo quarto, poi +20. La partita ora ha poco da dire, Piacenza ingrana una marcia che si spera possa tenere a lungo, almeno fino ai playoff. Il Jazz prende il testimone di Hall, oggi con “solo” 10 punti all’attivo, e rilancia l’Assigeco dopo 3 ko consecutivi.

UCC Assigeco Piacenza: Jazzmarr Ferguson 50, Marco Santiangeli 15 , Mike Hall 10 , Lorenzo Molinaro 8 , Eugenio Rota 5 , Giovanni Gasparin 4 , Francesco ikechukwu Ihedioha 4, Matteo Piccoli 4, Massimiliano Ferraro 0 , Cristiano Faragalli 0 , Stipe Jelic 0

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 44 17 + 27 (Mike Hall, Lorenzo Molinaro, Francesco ikechukwu Ihedioha 9) – Assist: 22 (Marco Santiangeli 9)

Le Naturelle Imola Basket: Anthony Morse 22, Celis Taflaj 20 , Luca Valentini 13 , Tommaso Ingrosso 8 , Lorenzo Baldasso 6, Timothy jermaine Bowers 6, Robert Fultz 2. Nikola Ivanaj 2, Stefano Masciadri 0 , Giorgio Calvi 0, Alessandro Alberti 0