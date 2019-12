Ferrara fatica ma fa suo l’overtime con Orzinuovi

Gara pazzesca a Montichiari, con la Feli Pharma che dopo un supplementare esce vittoriosa, ma sudando le proverbiali sette camicie e sbagliando troppi liberi, ben 18. Al Pala George finirà 89-93.

Coach Leka inizia con Campbell in panca (entrerà dopo 2’) e l’avvio è equilibrato (8-9 al 5’). Baldassarre e Wiggs ci sono e sarà una tripla di Panni a sbloccare l’equilibrio (10-16 al 7’). La Feli Pharma chiude sopra 16-25 il primo parziale, tirando nettamente meglio degli avversari e rispondendo presente con Wiggs pure in avvio dei secondi 10’, che vedono i biancazzurri in apparente controllo, anche se incapaci di avere un maggiore vantaggio (ben 10 liberi sbagliati all’intervallo lungo): al 13’ è 23-32. Parrillo da fuori riduce il gap (26-32), ma Baldassarre regala a capitan Fantoni e compagni il nuovo +8 al 16’ sul 31-39. Bravo Beretta sulla sirena ad allungare di nuovo sul +9 dopo che gli orceani erano arrivati sul 36-42. Al 20’ è 40-49.

In avvio della ripresa uno dei momenti chiave della gara. Con Negri e Miles gli orceani sono bravi ad arrivare fino al -2, sul 50-52 del 25’, altrettanto bravissima è la Feli Pharma a mandare a referto con Campbell, Baldassarre ma soprattutto Beretta (che bravo!) il controbreak di 0-11 che riporta avanti 50-63 il Kleb al 29’. Partita chiusa? Neanche per idea, anche perché dopo aver chiuso il terzo parziale sul 52-64, Bossi si scatena nella seconda metà degli ultimi 10’, ben coadiuvato da Mekowulu: al 38’ è 69 pari. Pazzesco. Al 39’, due liberi di Miles significano il 72-71 Agribertocchi. Finale al cardiopalma. Due liberi di Wiggs, poi bomba del 75-73 di Miles. A -26”, Campbell insacca il 75 pari, ma Panni esce toccato durissimo alla caviglia sinistra (rientrerà nel supplementare). A -4”, due liberi di Miles fissano il 77-75, poi Wiggs fa due su tre ai liberi ed è overtime (77 pari).

Wiggs e Campbell ci sono, anche Baldassarre è bravo (81-84). Bomba di Miles, tripla di Campbell ed è 84-87. Ancora Miles fissa l’87-89, ma Panni e Campbell sono glaciali ai liberi e il Kleb può gioire.

Agribertocchi Orzinuovi-Feli Pharma Ferrara 89-93 d1ts (16-25, 40-49, 52-64, 77-77)

Agribertocchi: Wickramanayake ne, Bossi 14, Siberna 2, Miles 32, Parrillo 9, Varaschin, Guerra ne, Galmarini 4, Jovanovic ne, Negri 11, Carenza, Mekowulu 17. All.Corbani.

Feli Pharma: Wiggs 20, Vencato 1, Fantoni 7, Ramazziotti ne, Baldassarre 17, Beretta 16, Panni 6, Buffo2, Balducci ne, Ianelli ne, Campbell 20, Ebeling 4. All.Leka.

Arbitri: Catani, Martellosio e Marzulli.

Note: spettatori 300 circa. Fallo antisportivo comminato a Negri al 9’. Usciti per 5 falli: Vencato al 36’, Parrillo e Carenza al 45’.

FONTE: Uff. Stampa Kleb Basket Ferrara