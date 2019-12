Mantova travolge Piacenza e si regala un buon Natale

Una prova difensiva eccezionale consente alla Pompea di cogliere il nono successo stagionale contro l’Assigeco Piacenza. I rossoblù, dopo un ottimo primo tempo, crollano nella ripresa.

Approccio positivo alla partita per Piacenza che inizia bene con Hall e Santiangeli che sfruttano alcuni errori della difesa di Mantova. Gli Stings litigano col tiro da 3 punti e Piacenza vola così sul +8 (7-15 al 6’). Il timeout di coach Finelli mette in campo una Pompea diversa, più concentrata in difesa (nonostante l’handicap di dover rinunciare a Raspino per mezzo quarto a causa del secondo fallo dopo cinque minuti di partita) e più concreta in attacco. I canestri in post up di Ghersetti e le penetrazioni di Lawson rimettono in partita gli Stings che chiudono il primo quarto in svantaggio 20-14.

Nel secondo periodo di gioco la Pompea si rifà sotto con Ferrara e Ghersetti che mettono gli Stings sul -2. Piacenza reagisce sempre con Hall e Santiangeli tornando a +7 (21-28 al 14’). In questo momento però Mantova rientra completamente in partita sbloccandosi da tre punti con due bombe di Clarke da 7 metri abbondanti. Il 12-0 di parziale degli Stings porta i padroni di casa in vantaggio sul 33-28. L’Assigeco non demorde e col solito Hall, bravo a creare pericoli da se stesso o tramite i compagni, torna in vantaggio. Il finale però sorride alla Pompea con Ghersetti e Lawson che firmano il 38-36 con cui si va al riposo lungo.

Nella ripresa Mantova inizia forte mostrando un’ottima identità difensiva. L’Assigeco sbaglia tanto e commette tante forzature. Gli Stings prendono fiducia dalla difesa e dai recuperi e con Raspino e Lawson vola sul +15. Piacenza è in crisi fisica e di concentrazione e continua a subire le iniziative biancorosse. La Pompea sigla addirittura il +21 prima che Santiangeli firmi un break personale di 6-0 che fissa il punteggio sul 61-46 al 30’.

Nell’ultimo quarto l’Assigeco prova a rientrare in gara mettendo più aggressività in attacco. La Pompea non molla però la presa dal punto di vista difensivo e coi giovani riprende a macinare buon gioco. Nonostante qualche forzatura da tre punti, Mantova segna comunque e tiene a distanza Piacenza che non segna più neanche al tiro libero. Due bombe di Sarto chiudono i conti con gli ultimi minuti che sono di puro showtime per gli Stings. Nel finale c’è spazio anche per Epifani e Colussa tra le fila dei biancorossi.

Pompea Mantova – UCC Assigeco Piacenza 78-52 (14-20, 24-16, 23-10, 17-6)