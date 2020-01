Mantova travolge Roseto e centra la seconda vittoria di fila

La Pompea doma Roseto nel posticipo della 19esima giornata e vola al terzo posto in classifica in solitaria a 24 punti. Mantova fatica nella prima parte di gara, poi nel terzo quarto stacca in maniera decisa gli avversari e ipoteca la vittoria.

Inizio di gara a favore di Roseto che s’impone con fisicità ed energia. Il nuovo arrivo Yancarlos Rodriguez si rende protagonista di diverse giocate importanti e tiene gli Sharks in vantaggio. Mantova soffre le ripartenze degli ospiti e in attacco fatica a costruire un tiro aperto dall’arco. Clarke e Ferrara riescono però a dare il vantaggio ai biancorossi (16-15 al 6’), ma è ancora Rodriguez a realizzare il sorpasso di una Roseto pericolosa sotto canestro. Al 10’ è 21-22.

Nel secondo periodo di gioco la Pompea prova a staccare gli avversari con un parziale di 9-4 messo a referto da Clarke e Raspino. Sul +4 gli Stings smettono però di essere fluidi e Roseto riprende fiducia aiutata dal capitano Simone Pierich. Roseto fa ruotare i suoi uomini visti i problemi di falli (Giordano e Canka a quota 3 falli già a metà del secondo quarto), mentre Mantova trova l’allungo ancora con Raspino. Bayehe e Rodriguez siglano il nuovo pareggio e si va al riposo sul 37-37.

Nella ripresa Mouaha entra bene in partita segnando i primi canestri per Roseto. Dopo alcune difficoltà iniziali però Mantova prende il largo mettendo punti pesanti e difficili con Ghersetti, Visconti e Lawson. Il quarto fallo commesso da Canka, tra i più positivi degli Sharks, contribuisce a cambiare l’inerzia della partita con la Pompea che cresce in difesa e capitalizza in attacco praticamente qualsiasi occasione. Mantova stacca Roseto con un parziale di 22-4, che diventa 26-6 al 30’.

L’ultimo quarto è di fatto una lunga fase di transizione in vista della prossima partita. I giovani di Roseto sono gli ultimi a mollare, mentre Mantova, anche se non un ritmo meno intenso rispetto al terzo quarto, amministra il vantaggio. Nel finale gli Stings danno spazio a Vigori, Epifani e Colussa, mentre Roseto concede minutaggio anche Fokou e Giordano.

Roseto tornerà in campo domenica 26 contro Montegranaro, mentre Mantova andrà a Forlì.

Pompea Mantova – Sapori Veri Roseto 77-56 (21-22, 16-15, 26-6, 14-13)