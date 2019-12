Orzinuovi chiude l’anno con il botto, espugnata Forlì

Orzinuovi controlla la palla a due ma la perde malamente ed è il canestro in solitudine di Marini a dare il via al lancio di peluche a scopo di beneficienza del “teddy bear toss”. Mekowulu risponde per Orzinuovi ma è ancora Marini protagonista con il canestro e poi l’assist a Bruttini per il 6-4. Complice il rientro dopo le festività natalizie i ritmi sono piuttosto blandi e la tripla vale il sorpasso ospite (6-9). In questa fase i lombardi riesconoa far girare meglio la palla mentre Forlì deve ancora prendere le misure all’avversario che nel frattempo tocca con il +10 il massimo vantaggio (15-25). Prova a interrompere l’emorragia il capitano che insieme a Watson costruisce un mini-parziale di 6-0 che rimette l’Unieuro in scia (21-25) in chiusura di primo quarto.

Negri segna il primo canestro della frazione ma 5 punti consecutivi di Marini (26-29) e altrettanti di Giachetti riducono il vantaggio ospite a soli due punti (31-33). Mekowulu prova a ridare fiato ai suoi ma due canestri consecutivi di Watson valgono il sorpasso (43-40). Rush prova a imitare il collega e porta i suoi sul +4 (48-44) prima di andare a commettere a pochi secondi dalla sirena dell’intervallo lungo il fallo sul tiro da 3 di Parrillo che poi dalla lunetta segna i liberi che chiudono il primo tempo con Forlì in vantaggio su Orzinuovi di una sola lunghezza.

Marini apre le marcature del secondo tempo e prova a far valere il maggiore ventaglio di uomini e giochi di Forlì ma Orzinuovi, pur a lungo priva di Mekowulu con problemi di falli, risponde colpo su colpo e con la tripla di Miles torna avanti e con il successivo viaggio in lunetta chiude la frazione avanti di 3 (65-68).

Forlì prova la carta del mettere la palla sotto per il lungo e Bruttini risponde “presente” riportando avanti i suoi (75-74). Orzinuovi non molla un centimetro e sfruttando un paio di brutture dei padroni di casa è di nuovo avanti in un attimo di 5 punti (75-80). Forlì accusa il colpo, continua a commettere errori, perde il capitano Giachetti per falli e chiude l’anno solare con la seconda sconfitta consecutiva con il punteggio finale di 92-96. Brutta sconfitta per i padroni di casa che dopo il tonfo del derby di Ravenna perdono l’occasione di chiudere l’anno con una vittoria. Ad Orzinuovi il merito di averci creduto di più lungo tutti i 40 minuti e di aver impedito a Forlì di chiudere la partita nella terza frazione, quando i mercuriali avrebbero potuto farlo.

Unieuro Forlì – Agribertocchi Orzinuovi 92-96 (21-25, 27-22, 17-21, 27-28)

Unieuro Forlì: Pierpaolo Marini 18 (7/8, 1/4), Maurice Watson jr 17 (5/7, 2/5), Jacopo Giachetti 16 (6/9, 0/2), Erik Rush 15 (5/8, 1/3), Davide Bruttini 12 (6/7, 0/0), Lorenzo Benvenuti 10 (2/3, 1/3), Klaudio Ndoja 4 (1/2, 0/2), Tommaso Oxilia 0 (0/1, 0/0), Danilo Petrovic 0 (0/1, 0/0), Luca Campori 0 (0/0, 0/0), Kaspar Kitsing 0 (0/0, 0/0), Federico Cinti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 25 7 + 18 (Davide Bruttini 5) – Assist: 11 (Maurice Watson jr, Erik Rush 3)

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony Miles 27 (5/9, 2/5), Matteo Negri 19 (4/7, 1/3), Giovanni Carenza 13 (2/3, 3/7), Stefano Bossi 10 (3/5, 0/3), Salvatore Parrillo 10 (0/0, 2/2), Christian Mekowulu 9 (3/6, 0/0), Lorenzo Galmarini 8 (3/3, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/2, 0/0), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 32 / 39 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Christian Mekowulu 9) – Assist: 9 (Anthony Miles 4)