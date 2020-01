Roseto gioca di cattiveria ma a San Severo non si passa

Recupero della 18esima giornata di A2 est al palazzetto “Falcone e Borsellino” dove si affrontano le penultime a 12 punti del girone, in uno scontro che si mostra senza esclusione di colpi.

Roseto inizia con un piglio migliore le prime due azioni, andando a segno da tre con Nikolic e un bell’appoggio da sotto di Bayehe. San Severo sbaglia tre triple aperte, ma trova concretezza con Ogide e un Di Donato già a 4 rimbalzi catturati, confermando il suo stato di forma dopo il 16+10 di domenica. Il punteggio di 4-5 dopo 5 minuti mostra la lentezza complessiva del gioco. I padroni di casa chiudono la prima frazione con 1/7 da 3 ma riescono a pareggiare i conti sul 15-15 con un tap in finale di Mortellaro.

L’Allianz prova un allungo in apertura di secondo quarto sfruttando l’esperienza e la fisicità dei suoi lunghi, anche se Roseto ricuce subito da -7 alla parità sul 29 pari a metà tempo. Gli ospiti mostrano molta aggressività con tanti contatti al limite del fallo, perdonati spesso dai direttori di gara. San Severo non riesce a segnare, ma punisce con Demps un accenno di zona da parte degli abruzzesi rimpinguando poi il bottino con Italiano dalla lunga distanza. 40-33 il punteggio al riposo lungo.

Terza frazione che si apre con San Severo che cerca di accelerare i ritmi e e raggiunge il massimo vantaggio sul 45-35, ma i giovani rosetani non mollano la presa, riportandosi in un amen sul 47 pari dopo 6 minuti. Gli arbitri forse vanno un po’ in difficoltà nel controllo del match, insistendo sempre in un permessivismo, a nostro modo di vedere esagerato, sui contatti di gioco, avvantaggiando più il gioco aggressivo dei giovani giocatori ospiti. Sul 51 pari entra di scena Spanghero per San Severo, segnando 7 punti consecutivi e portando la fine del quarto sul 58-53.

Rodriguez trova due liberi su un fallo di Antelli suonando la carica per Roseto, mentre dall’altra parte Spanghero subisce fallo dallo stesso Rodriguez, a cui viene fischiato fallo tecnico per proteste (cosa che può succedere in questo tipo di match). A 3 minuti dall’inizio dell’ultimo quarto le squadre sono già in bonus sul 63-57 casalingo. Situazione critica sul piano falli anche per San Severo, con Di Donato che commette il suo quinto personale e costringe coach Lardo a rimettere Ogide in campo (gravato anch’egli di 4 falli). Timeout chiamato da San Severo a 4 minuti dalla fine dell’incontro dopo un canestro ospite nato da una disattenzione difensiva, che lancia Roseto in vantaggio 66-67. Al rientro dal minuto di sospensione Ogide e Demps segnano due triple pesantissime in due azioni di fila e Roseto interrompe subito l’azione chiamando timeout. Gli abruzzesi chiamano una zone press con raddoppi continui che mette in crisi l’Allianz che non riesce a chiudere l’incontro, infatti con 15 secondi da giocare è 76-75 il punteggio. Sulla rimessa post timeout in zona d’attacco, il fallo arriva su Demps che fa solo 1/2 dalla lunetta. Restano 9 secondi da giocare e Roseto ha tutto il tempo di organizzare l’ultimo possesso con Rodriguez che perde però palla. Torna Demps in lunetta e stavolta non sbaglia, finisce 79-78 con tripla finale di Nikolic che però non cambia l’esito delle ostilità.

Coach Lino Lardo aveva annuniciato che questa sarebbe stata la partita da vincere e i suoi ragazzi non l’hanno deluso. Ci saranno sicuramente perplessità per la condotta generale dell’incontro ma l’importante è che San Severo abbia portato due punti fondamentali per credere ancora nella salvezza.