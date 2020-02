Una Ferrara sottotono cede contro Verona

Altra ‘big’ indigesta per la Feli Pharma che cede sotto i colpi di una Verona solidissima nonostante le assenze e la serataccia di Jones. A guidare la truppa di coach Diana sono i soliti Rosselli ed Hasbrouck, capaci di salire di livello nei momenti decisivi respingendo i tentativi di rimonta ferrarese. Fantoni e Wiggs non bastano infatti agli estensi, i quali pagano la tremenda serata al tiro pesante 5/29 e la sola palla recuperata a fronte delle dieci perse.

PRIMO QUARTO: Verona inizia sfruttando qualche indecisione dell’attacco estense con Candussi due volte ed Hasbrouck dall’arco. Ferrara ci mette un pò di più a carburare trovando canestri piuttosto facili con Wiggs, Vencato ed Ebeling da tre (7-9 al 4′). L’asse formato da Rosselli e Candussi è da subito molto efficace e la Tezenis raggiunge i due possessi di vantaggio, che diventano tre con la tripla ancora di uno scatenato Candussi (11 per lui nel primo quarto). Accorcia Wiggs da tre e poi dalla media (12-18 all’ 8′), dall’altra parte Udom porta energia e punti mentre la Feli Pharma resta attaccata alla partita con i primi punti di Casella e Fantoni finendo il primo quarto sotto solo 19-22.

SECONDO QUARTO: L’immenso talento di Hasbrouck ridà inerzia a Verona, che fatica comunque trovare continuità al tiro per merito della Feli Pharma capace di alzare molto pressione sulla palla (25-27 al 14′). Vencato illumina l’attacco estense fornendo a Fantoni un paio di canestri facili facili, in più Campbell si sblocca dal campo ed al 16′ Ferrara è avanti 32-30. Un paio di giri in lunetta rimettono avanti gli scaligeri assieme ai canestri di Loschi e Tomassini dalla media, il pubblico si scalda ed i biancoazzurri non mollano di un centimetro tornando sul -1 grazie all’ennesima invenzione di Wiggs. La Tezenis riesce comunque chiudere avanti 37-40 all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO: Ancora Candussi assieme a Prandin apre al meglio per Verona il quarto mentre Ferrara resta bloccata sbagliando anche tanti tiri apertissimi (39-45 al 23′). Attimi di grande nervosismo poi con Baldassarre e Jones che non se le mandano a dire surriscaldando non poco l’ambiente. Nonostante ciò Ferrara non riesce a rifarsi sotto perchè sbaglia troppo soprattutto dall’arco e Verona resta avanti 41-48 al 26′. Panni prova a sbloccare i suoi con la bomba del -4 e lo stesso fa subito dopo Wiggs ma la Tezenis è tenuta a galla da Udom con un paio di invenzioni dalla media. La fine del quarto vede poi Ferrara avvicinarsi ulteriormente sul 53-54 grazie alle giocate importanti di Ebeling e Fantoni, capaci nonostante l’ottima difesa veronese di mantenere stoicamente Ferrara in gioco.

ULTIMO QUARTO: Una magata di Wiggs apre l’ultimo quarto pareggiata dallo step back di Hasbrouck. A scuotere la partita è il secondo antisportivo di Jones e la sua conseguente espulsione. Sale di tono Fantoni, gladiatorio nel pitturato e capace di riportare nuovamente avnti i suoi dalla lunetta (58-57 al 32′). Risponde ancora Hasbrouck da campionissimo con altri quattro punti del +3 scaligero che diventa +5 per merito di Rosselli, Ferrara sbanda pericolosamente e coach Leka chiama timeout. Ai liberi Campbell riporta le squadre ad un posesso di distacco ma ancora una volta Rosselli prende per mano i suoi con due triple consecutive, quelle del 60-69 al 37′, che valgono l’allungo decisivo per la Tezenis. Ferrara abbozza una reazione con due veloci di Wiggs ed una difesa forte ma il tempo è troppo poco, Veron con una grande prova di forza vince meritatamente 70-76.