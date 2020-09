UFFICIALE – Torino prolunga con Luca Campani fino al 2022

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare l’accordo fino al 2022 con Luca Campani, il lungo emiliano ha garantito esperienza e qualità nella scorsa stagione.

La scorsa estate ha sposato il progetto gialloblu dopo molti anni di militanza in Serie A, ha fin da subito messo a disposizione di staff e compagni la sua esperienza e le sue qualità sul campo. Alcuni acciacchi ne hanno limitato il rendimento in alcuni spezzoni dell’anno, ma Luca non ha mai voluto far mancare il suo apporto alla squadra. Le sue capacità saranno ancora più importanti in questa stagione e la sua voglia di mostrare il vero Luca Campani saranno ulteriore carburante nella macchina a disposizione di coach Cavina.

FONTE: Ufficio stampa Reale Mutua Basket Torino