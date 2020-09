UFFICIALE – Urania Milano inserisce nel roster i giovani Franco e Pessaglia

Rimpolpa il roster Urania che va ad allungare la propria panchina con due giovani interessanti.

Matteo Franco, che avrà la maglia numero 25, è un play/guardia del 2001 prodotto del vivaio di Cernusco sul Naviglio approdato poi alla prestigiosa Fortitudo Bologna. Daniele Pesenato (maglia numero 20) è invece frutto delle giovanili di Desio, anche lui classe 2001 si batterà per trovare minuti nel settore lunghi. Entrambi pronti e carichi per la nuova avventura con i Wildcats come spiega Franco: “Sono contento dell’opportunità e della fiducia che mi è stata data da Urania. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione, consapevole di dover provare ad aiutare la squadra dando sempre il cento per cento”. Gli fa eco Pesenato: “Sono molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova stagione con i Wildcats, pronto per dare energia e dedizione alla causa”.

Ufficio Stampa Urania Basket Milano