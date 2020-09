UFFICIALE – Wayne Langston super rinforzo dell’Urania Milano

Urania completa il mercato con l’ultimo atteso colpo, sarà Wayne Langston il nuovo big man dei Wildcats.

Prodotto da Murray State, classe 1993 per 203 cm, Langston è reduce da 4 anni in Europa, prima stagione in Slovacchia per poi approdare in Israele. Tre stagioni nella seconda lega israeliana, ultima fermata con la maglia dell’Hapoel Upper Galilee Safed dove ha chiuso con 18,4 punti, 8,8 rimbalzi e 2 assist ad uscita. Impreziosendo il tutto con il titolo di miglior difensore della lega. Atletico, con tanti punti potenziali per una mano mancina che sa far male anche dai 6 metri, a cui aggiunge intimidazione e tanta energia.

Queste le qualità del nuovo centro di Urania, che hanno decisamente convinto il GM dei Wildcats Luca Biganzoli: “credo che Langston possa garantirci tante possibilità come lungo, sia per produzione offensiva che per presenza sotto canestro. Ci è piaciuto molto l’approccio, l’entusiasmo e la voglia di venire qui a Milano. Ringrazio poi in particolare David Pick, la sua collaborazione è stata determinante per completare questa, per noi importante, operazione di mercato”.

Dichiarazioni in sintonia perfetta con l’analisi, ovviamente ancora più tecnica, di coach Davide Villa: “Sono davvero contento dell’arrivo di Langston, ragazzo che ci ha molto ben impressionato. E’ ovviamente giocatore assai diverso dal suo predecessore (Lynch) ma ha caratteristiche che cercavamo per completare il mosaico. Ha tecnica, mobilità ed ottimi movimenti in attacco, conservando un’eccellente attitudine difensiva da giocatore di squadra. Anche a livello umano ci ha trasmesso tanta voglia di emergere e di essere protagonista con noi, speriamo arrivi presto così da inserirlo rapidamente nel tessuto della squadra”.

Ufficio Stampa Urania Basket Milano