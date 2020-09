Urania, tre giovani inseriti in prima squadra

Prosegue il completamento del roster da parte di Urania che aggiunge tre giovani interessanti della “cantera” milanese al gruppo di coach Davide Villa. Tre i nomi scelti dallo staff tecnico dei Wildcats: Matteo Chiapparini, playmaker classe 2003 con grande mano dall’arco, pezzo pregiato del futuro Urania, che sarà protagonista anche con la U18 guidata da coach Locati. Stesso percorso di prima squadra e di giovanili anche per Matteo Cavallero, ala mancina del 2003 dal tiro mortifero da 5 anni in maglia WIldcats e Simone Valsecchi, combo guard del 2004 con grandi doti realizzative, da 3 anni in Urania.

Ufficio Stampa Urania Basket Milano