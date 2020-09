Assigeco Piacenza, definite le amichevoli precampionato

In attesa del raduno del prossimo 15 settembre, UCC Assigeco Piacenza comunica il programma ufficiale degli impegni precampionato della squadra di coach Stefano Salieri.

Sono 4 gli impegni amichevoli, disputati ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli e delle norme anti-covid19 che precedono l’esordio in Supercoppa. Si comincia al Campus sabato 26 settembre alle ore 17 contro Fiorenzuola, per poi ospitare Pavia il 2 ottobre alla stessa ora sempre a Codogno. La terza amichevole sarà in trasferta sul campo dell’Unieuro Forlì domenica 4 ottobre, mentre mercoledì 7 sarà la Juvi Cremona a fare visita ai biancorossoblu al Campus.

Dopo questi primi scrimmage, ecco il trittico di gare ufficiali valevoli per la Supercoppa LNP: l’esordio ufficiale dell’Assigeco è previsto per sabato 10 ottobre alle ore 18 sul campo di Treviglio, mentre domenica 18 e domenica 25 alle ore 18.00 al PalaBanca di Piacenza arriveranno Bergamo e l’Urania Milano.

Al termine del girone della competizione, saranno altri 4 gli impegni amichevoli dei ragazzi di coach Salieri in vista dell’inizio del campionato: mercoledì 28 ottobre alle 18 arriverà al Campus l’Unieuro Forlì, mentre sabato 31 ottobre l’Assigeco si muoverà alla volta di Cento. Gli ultimi due scrimmage prestagionali saranno entrambi al Campus: mercoledì 4 e sabato 7 novembre alle ore 17 rispettivamente contro Mantova e Cento.

