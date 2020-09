È iniziata la nuova stagione di Treviglio

Un pomeriggio diverso, senza il calore dei propri tifosi, così come le rigide norme AntiCovid impongono ma allo stesso tempo ricco di significato. La Bcc Blu Basket Treviglio si ritrova dopo tanti mesi in occasione del Media Day svoltosi questo pomeriggio al PalaFacchetti alla presenza dello staff, dei giocatori, dei dirigenti e degli addetti ai lavori.

Dopo oltre 6 mesi di stop, la BCC riprende a lavorare sul parquet con molte novità: la prima fra tutte la guida tecnica che passa da Adriano Vertemati (volato a Monaco di Baviera) a Devis Cagnardi, bresciano di Pisogne, una carriera passata quasi interamente a Reggio Emilia, per raggiungere Agrigento lo scorso anno. Devis sarà affiancato dallo storico vice bianco blu,il confermato Mauro Zambelli, e da un’altra new entry, Paolo Scorletti.

Tutti presenti i giocatori, stranieri compresi. Molto emozionati i giovani, alla prima esperienza trevigliese: Alvise Sarto (guardia-ala, classe 2000, proveniente da Mantova), Matteo Bogliardi (registra del 2001 ex Bassano), Davide Corini e Soma Abati Tourè (entrambi scuola Bluorobica).

Primo approccio con i nuovi compagni anche per il senior Simone Pepe, guardia classe ’93, pescarese, giunto da Agrigento. Ritrovano il PalaFacchetti Mitja Nikolic e JJ Frazier, entrambi nel cuore dei tifosi per quanto offerto nelle loro precedenti stagioni in maglia Blu. Oltre alle novità, spazio ai confermatissimi Davide Reati, Ursulo d’Almeida (che indosserà la casacca numero 0), Jacopo Borra, Vincenzo Taddeo e Luca Manenti.

Da domani spazio alla preparazione atletica guidata da Sebastian Guzzetti, assistito da Danel Zambelli.

Il pomeriggio è cominciato con il saluto del Presidente Gianfranco Testa e di quello della BCC, Giovanni Grazioli, che ai microfoni dichiara “La speranza, soprattutto, è di rivedere presto il Palafacchetti pieno. Per me oggi è una doppia emozione se penso che un anno fa avevamo il palazzetto scoperchiato, ed ora siamo nuovamente qui nel nostro impianto. Il rinnovo dello sponsor Bcc è il giusto proseguimento di un rapporto che lo scorso anno si è interrotto prematuramente, non per nostre colpe, e quindi l’auspicio è ora di vivere insieme una nuova intera stagione. La squadra mi da già sensazioni positive, in un mix tra giovani e senior che fa ben sperare”.

“Dopo oltre sei mesi di stop – dichiara il Presidente Gianfranco Testa – finalmente si torna a respirare pallacanestro, anche se manca il pubblico, che è una componente essenziale anche dal punto di vista sociale e questo è un grande cruccio. Tutti abbiamo preso coscienza della situazione ma la passione non è mai mancata, neppure durante il lockdown. La squadra è molto interessante e darà sicuramente soddisfazioni. Devo, inoltre, ringraziare partner e sponsor, partendo dalla Bcc, che non ci hanno mai abbandonato e che continuano a credere a questo progetto: stiamo parlando di una settantina di aziende il cui contributo è essenziale per la nostra sopravvivenza e per portare avanti il nostro importante progetto”.

Coach Devis Cagnardi si è già ambientato: “Sono arrivato da pochi giorni a Treviglio e mi sto già trovando bene. Conoscevo la città per i miei trascorsi cestistici e per la mia provenienza (sono nativo di Pisogne, non lontano da qui). So che è una piazza importante e che fa basket ad alto livello. È ovviamente prematuro porsi da oggi degli obiettivi, se non quello di far crescere i giovani. Sotto questo aspetto abbiamo dei senior che possono sicuramente agevolare questo processo perché hanno attitudini per questo tipo di percorso. Lo sport senza pubblico manca di un elemento essenziale, considerando che si tratta pur sempre di uno spettacolo; anche i giocatori hanno necessità di avere questo supporto e sarà importante capire come reagiranno a questa nuova situazione, sperando che duri il più breve tempo possibile. La cosa più difficile sarà gestire la fase di preparazione e questo necessariamente ci farà navigare a vista, soprattutto dal punto di vista emotivo e psicologico”.

Ottime impressioni anche per il neo arrivo Simone Pepe: “Sono a Treviglio da pochi giorni ma le sensazioni sono già ottime. Con mia moglie e la mia bambina abbiamo già apprezzato una città a misura d’uomo e questo mi piace molto. Sarà un anno difficile ma ho già visto un bel gruppo. Sicuramente non regaleremo nulla a nessuno, che siano amichevoli, supercoppa o campionato. Giocare con il pubblico mi piace tantissimo ma in questa fase dobbiamo adeguarci e sappiamo che i nostri tanti supporters ci seguiranno in tv. Dobbiamo dare loro tante soddisfazioni!”

Gli allenamenti e le gare amichevoli si svolgeranno a porte chiuse.

PRECAMPIONATO

Sabato 19 Settembre: BCC Treviglio – Lugano Tigers

Sabato 26 Settembre: BCC Treviglio – Orzinuovi

Sabato 3 Ottobre: BCC Treviglio – Bergamo

Mercoledì 7 Ottobre: BCC Treviglio – Tortona

Sabato 10 Ottobre ore 18.00 BCC Treviglio – Piacenza (SUPERCOPPA)

Domenica 18 Ottobre ore 18.00: Urania – BCC Treviglio (SUPERCOPPA)

Sabato 24 Ottobre ore 18.00: Bergamo – BCC Treviglio (SUPERCOPPA)

Sabato 31 Ottobre: Mantova – BCC Treviglio

6-7-8 Novembre: Eventuale Final Eight SUPERCOPPA

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio