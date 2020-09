E’ ricominciata la stagione di Orzinuovi

198 giorni. E’ quanto passato dall’ultima apparizione dell’Agribertocchi Orzinuovi sul parquet. Allora era l’undicesima giornata di ritorno e la truppa di coach Fabio Corbani, in piena lotta per mantenere la categoria, era stata sconfitta al “PalaGeorge” sul filo di lana per mano della capolista Ravenna, al termine di una partita tiratissima e ricca di emozioni. Dopo solo il buio ed una pausa forzata dovuta ad una terribile pandemia, con la palla che è passata dal campo agli uffici federali obbligati a sospendere tutte le attività agonistiche.

Il primo settembre è arrivato, portandosi appresso grande entusiasmo in vista del futuro, e la stagione dell’Agribertocchi Orzinuovi ha preso ufficialmente il via. La prima campanella è suonata nella mattinata di oggi, quando la squadra si è sottoposta alle visite mediche di rito presso la sede orceana del centro “Sanitas Diagnostica”. Durante il pomeriggio, invece, verrà effettuato il primo allenamento sotto gli ordini dello staff tecnico, che ha in Francesco Rolli il nuovo Preparatore Fisico con il compito di riattivare i giocatori proponendo test atletici individuali. La “Gambisa” di Soncino sarà ancora il teatro dove il sodalizio orceano svolgerà la prima settimana di allenamenti, composti da sedute doppie di atletica e lavoro tecnico individuale, per poi tornare finalmente a casa, nel nuovo “PalaBertocchi”, a cui mancano solo pochi dettagli.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, esprime così le sue sensazioni in merito: «Siamo molto contenti ed entusiasti di ritornare in palestra e cominciare la stagione, dopo essere stati fermi per 6 mesi. Una volta effettuate le visite mediche, inizieremo con test ed allenamenti a livello individuale assieme ad un lavoro a gruppi ristretti che proseguirà tutta la settimana presso la Gambisa di Soncino, data ancora in concessione dalla Vanoli Cremona, che ringraziamo. Sarà una stagione particolare, con numerose restrizioni e stiamo cercando di gestire al meglio la situazione sotto ogni punto di vista. Nonostante questo, abbiamo voglia di rivedere le partire e gli allenamenti e siamo intenzionati a ripartire subito nella maniera corretta. Sappiamo che manca ancora parecchio tempo all’inizio della Supercoppa e del campionato e che i ragazzi sono fermi da molto, ma lo staff tecnico e medico sono pronti per affrontare questo discorso».

ROSTER

3 Marco Rupil 2001 192 guardia ITA

6 Anthony Miles 1989 185 play-guardia USA

8 Martino Mastellari 1996 193 guardia ITA

10 Kurt Cassar 1999 208 centro MLT/ITA

11 Francesco Guerra 2000 184 play ITA

12 Lorenzo Galmarini 1995 200 centro ITA

13 Matteo Martini 1992 195 guardia/ala ITA

32 Giacomo Zilli 1995 206 centro ITA

45 Marco Spanghero 1991 185 play ITA

88 Damian Hollis 1988 203 ala forte/centro USA/HUN

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A R.L.

Pallacanestro Orzinuovi