Tortona, Tavernelli nominato nuovo capitano

Il neo Dottore Riccardo Tavernelli, nato a Monza il 16 marzo 1991 e fresco di Laurea Triennale in Economia Aziendale e Management conseguita lo scorso 23 luglio, sarà il capitano della prima squadra per la stagione 2020/21 della Bertram Yachts Derthona.

Arrivato a Tortona nell’estate del 2019, ha indossato la divisa numero 8 del Club è stato decisivo – con un assist e il tiro libero finale – per la vittoria contro la Reale Mutua Torino nella finale di Supercoppa LNP 2019 Old Wild West. Nella stagione pre Covid-19 Ricky ha totalizzato venti presenze tra Supercoppa e Campionato con una media di 7.4 punti e 4 assist a incontro.

Riccardo ha già rivestito il ruolo di capitano a Latina, in due momenti distinti della carriera: la prima volta nel 2015/16 (in occasione della sua seconda esperienza con la compagine laziale) e la seconda nel 2018/19, nella sua terza avventura in carriera in maglia Benacquista.

ʺIl playmaker per come lo intende coach Ramondino ha grande responsabilità, aumentata ulteriormente da questo ruolo – le prime parole da capitano di Riccardo Tavernelli – che mi fa piacere e mi rende orgoglioso, perché mi è stato attribuito dallo staff e dalla società. Il capitano deve essere di esempio per gli altri; mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia e per trasmettere ai miei compagni i valori di questo Clubʺ.

