Treviglio, ecco tutte le date della preseason

Dopo aver comunicato la data del raduno, ecco il programma della presason.

In un precampionato caratterizzato principalmente dalla presenza della Supercoppa, la Blu Basket testerà il lavoro fatto in palestra in quattro amichevoli che andranno ad anticipare il primo impegno ufficiale in programma Domenica 11 Ottobre contro Piacenza.

Lugano, Orzinuovi, Bergamo e Tortona saranno gli avversarsi che la Blu affronterà in importanti ed indicativi test. Con Mantova, il 31 Ottobre, un’anteprima di campionato a pochi giorni dal via.

Sab 19 Set: Treviglio – Lugano Tigers

Sab 26 Set: Treviglio – Orzinuovi

Sab 3 Ott: Treviglio – Bergamo

Mer 7 Ott: Treviglio – Tortona

Dom 11 Ott: Treviglio – Piacenza (SUPERCOPPA)

Dom 18 Ott: Urania – Treviglio (SUPERCOPPA)

Sab 24 Ott: Bergamo – Treviglio (SUPERCOPPA)

Sab 31 Ott: Mantova – Treviglio

6-7-8 Nov: Eventuale Final Eight SUPERCOPPA

