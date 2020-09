Treviglio, i giovani Pinotti ed Invernizzi aggregati al raduno

Il roster a disposizione di Devis Cagnardi si amplierà con due giovani aggregati provenienti dalla Scuola Basket Treviglio, società parte del progetto Academy della Blu Basket.

Si tratta dei promettenti Nicola Pinotti, classe 2001, e Davide Invernizzi, 2000.

Nicola Pinotti (03/05/2001-192 cm): è cresciuto nel Minibasket del Basket Osio Sotto ed è poi passato alla Bluorobica Bergamo dove ha partecipato a campionati eccellenza fino alla categoria Under16. Successivamente è stato tesserato per la Scuola Basket Treviglio continuando il suo processo di crescita, fino alle ultime stagioni fra i senior. In Serie D è stato uno dei migliori giovani del girone A, chiudendo con 7.69 pt di media (high score di 21 punti nel derby con Cologno al Serio).

Davide Invernizzi (28/06/2000, 180cm): prodotto del Minibasket degli Angels Pontirolo, ha trascorso gran parte del settore giovanile con la maglia della Bluorobica Bergamo. Nell’ultima stagione in maglia Blu, allenato dalla coppia coach Zambelli-Braga, è stato protagonista della salvezza in C Silver giocando minuti importanti nella formazione in cui figuravano Andrea Mezzanotte e Nicholas Dessí. Proprio in quell’annata “esordì” in fase d’allenamento con la Blubasket Treviglio. Passato alla SBT Treviglio nella stagione successiva, è stato fin da subito un punto di riferimento offensivo per la squadra senior.

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971