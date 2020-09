UFFICIALE – Alla NPC Rieti arrivano i giovani Fruscoloni e Nonkovic

La NPC Rieti Pallacanestro comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dei giovani atleti Alessio Fruscoloni e Nikola Nonkovic.

Entrambi classe 2002, nativi di Roma, hanno svolto tutta la trafila del settore giovanile con la società capitolina della Uisp XVIII, club con cui da anni la NPC intrattiene ottimi rapporti di amicizia e collaborazione. Ala/Pivot il primo con anche un’esperienza alla PMS Moncalieri, ala il secondo, Fruscoloni e Nonkovic, oltre che in prima squadra, faranno anche parte del settore giovanile amarantoceleste partecipando alla serie C ed ai campionati di riferimento.

Gianluca Martini, DS NPC Rieti: “Siamo felici di poter accogliere Nikola ed Alessio a Rieti e ringrazio Vincenzo Giannini e la Uisp XVIII per la disponibilità e la collaborazione che ci auguriamo possa proseguire e prosperare anche in futuro. Per i ragazzi sarà una prima, nuova esperienza che li aiuterà a crescere e maturare sia come persone che come giocatori. Non dovranno avere fretta ma solo lavorare a testa bassa ed impegnarsi al massimo per farsi trovare pronti quando arriverà il loro momento”.

Vincenzo Giannini, DS UISP XVIII: “Siamo felici di aver raggiunto un accordo per la cessione di Nikola ed Alessio alla NPC Rieti, società a cui ci lega da anni un rapporto di amicizia e stima reciproca. Prima di essere dei giocatori di talento, Nikola ed Alessio sono due bravi ragazzi a cui tutta la Uisp XVIII è profondamente legata dal punto di vista affettivo. Li abbiamo con noi dal tempo del Minibasket e li abbiamo visti crescere. Ad entrambi auguriamo le migliori fortune certi che dimostreranno tutto il loro valore”.

FONTE: Ufficio Stampa e Relazioni Esterne NPC RIETI PALLACANESTRO