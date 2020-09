UFFICIALE – GeVi Napoli, confermato il giovane Klacar

La Gevi Napoli Basket comunica di aver trovato un accordo per il rinnovo contrattuale di Amar Klacar. Il club azzurro conferma il play/guardia bosniaco nel roster a disposizione di coach Pino Sacripanti dopo la buona stagione disputata lo scorso campionato.

Klacar, classe 2000, 199 cm, prima di arrivare a Napoli è cresciuto nelle giovanili di Košarkaški Klub Radnički Goražde in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2016/17 approda in Italia alla Next Step Academy di Rapallo, firmando con Catanzaro nella stagione successiva. Dopo un’ottima annata in C Silver con la società satellite Virtus, e dopo aver conquistato il titolo Under 18 regionale, viene promosso in prima squadra in Serie B. Le sue qualità non sfuggono ai selezionatori di Bosnia-Erzegovina e gli consentono di entrare nel giro delle nazionali giovanili del suo Paese.

Dichiarazione di Amar Klacar: “E’ un’immensa gioia, oltre ad un motivo di grande soddisfazione, essere stato riconfermato dalla società. Sono sempre più convinto che il progetto è davvero interessante, e credo che non avrei potuto fare scelta migliore. Avrò l’opportunità di poter crescere ancora grazie agli insegnamenti di coach Sacripanti, ed alla grande esperienza e qualità dei miei compagni di squadra. Non vedo l’ora di cominciare la stagione dopo la lunga sosta imposta dal Covid, e di poter riabbracciare il pubblico del PalaBarbuto”.

–

Uff stampa Gevi Napoli Basket