Forlì, presentato Riccardo Bolpin

“Mi sento un jolly a disposizione del coach: sono pronto a prendermi le mie responsabilità e ad essere al servizio della squadra quando verrò chiamato in causa”. Parola di Riccardo Bolpin, nuovo volto della Pallacanestro 2.015. Lo sguardo è intenso e trasmette la maturità di chi, nonostante la giovane età, ne ha già viste diverse. E a sottolinearlo, è anche il Presidente Giancarlo Nicosanti: “Stiamo parlando di un ragazzo giovane, ma le esperienze che ha fatto in questi anni lo fanno sembrare quasi un veterano. Da queste prime due settimane di allenamento, abbiamo avuto la conferma che le informazioni che avevamo raccolto su di lui questa estate sono vere: Riccardo, come uomo ancora più che come giocatore, mentalmente ha molti più anni di quello che dice la sua carta d’identità, sa mettersi a disposizione dei compagni, e questo sarà fondamentale per creare la giusta chimica di squadra. Sono sicuro che sarà una delle sorprese del campionato”.

“Riccardo ha tutte le carte in regola per costruirsi un grande futuro, ma ha anche un eccellente presente: ed il presente dice che abbiamo inserito in squadra un ottimo giocatore”. – dice coach Sandro Dell’Agnello – “Ha un grande potenziale e potrà giocare in più ruoli, perché ha le caratteristiche per farlo, fisicamente ha una struttura importante per la Serie A2 ed un notevole tiro da tre punti, che non guasta mai.”

Parola poi a Riccardo, il jolly: “Potere giocare in più ruoli lo considero un vantaggio, perché mi permette di avere eventualmente più spazio quando ce ne sarà bisogno. Ho fatto il play, la guardia e l’ala, ma sono a completa disposizione di Sandro, e quando servirà mi farò trovare pronto per ricoprire qualsiasi ruolo sul parquet”.

Riccardo ha giocato con Roderick (ad Agropoli) e Rush (a Recanati)… “Ho un ricordo molto positivo di entrambi, poiché negli anni che abbiamo condiviso loro hanno fatto veramente cose importanti: nelle ultime stagioni ci siamo affrontati da avversari, ma ora è bello tornare a giocare insieme”.

Forlì. Una tappa importante nella carriera di “Riki”: “Sono felice di essere in una città che richiama tanta passione e tanto pubblico, e di giocare in una squadra costruita per fare bene. Il mio obiettivo è tornare in serie A, se lo facessimo insieme sarebbe ancora più bello…”

Un ringraziamento particolare va a Matteo Casadei, AD di Casadei e Pellizzaro, che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Riccardo: “È bello anche in questa stagione fare la presentazione di un nuovo arrivato: voglio fare un grosso in bocca al lupo a Riccardo e a tutta la squadra per la stagione appena iniziata”.

In bocca al lupo e benvenuto, “giovane veterano”.

